美若再升息 公股銀SWAP獲利恐縮小

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換匯交易（SWAP）在今年是公股銀主要收益來源之一，但公股銀主管也指出，外界預估美國11月將再升息1碼、另外也預期明年可能降息，造成利差缺口變小，SWAP也會「越賺越少」，恐不再是獲利的「大補丸」，但仍會持續帶來收益。

公股銀主管說明，各銀行之所以大作SWAP，主因是在美國聯準會持續升息下，銀行在外幣上的資金成本、如外幣存款的利息成本大幅增加，同時外幣放款部份也因利率變高而減少，基於外幣資金運用最大化，以及台美利差擴大讓換匯點擴增，銀行就選擇轉作SWAP。

但隨著聯準會升息來到尾聲，近期各界除了部分看法預期11月可能再調升1碼，也有部分看法認為，明年就會降息，利率已經處於平坦狀態，這樣的預期心理讓美債殖利率已經出現彈升，在換匯交易上，短天期一個月到六個月、甚至12個月之間的換匯點差異性已經不大，公股銀主管表示，也就代表「以短支長」、用短天期的錢支應長天期的錢，這種做法能賺到的利差空間縮小。

不過，銀行在SWAP上的收益會明顯變少嗎？公股銀主管認為，整體來說，今年下半年的SWAP收益應該會比上半年稍微弱一些，全年度來看，仍然會比去年全年的SWAP收益表現更佳。

至於下半年SWAP收益到底會比上半年差多少，公股銀主管表示，就要看各家銀行美元存款吸收的狀況：假如美元活期存款占比較高，代表利息成本支出較低，相對的，美元定期存款占比高者，利息成本支出也就較高。因此從去年到今年上半年可以見到許多銀行開辦超高利率的美元優利定存，而到了下半年左右，部分銀行則開始以比優利定存利率低一些、但仍算相當不錯的利率吸引美元活存。