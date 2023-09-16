北富銀攜群光電 打造海外永續供應鏈金融

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台北富邦銀行與群光電子（15）日宣布，攜手打造台灣銀行業首件海外永續供應鏈金融合作，號召海外供應鏈夥伴加入永續行列。這項合作將先在群光電子泰國子公司推行，北富銀會為其供應商量身設計相對應的金融商品，激勵上下游供應商一同達成淨零目標。

北富銀執行副總莊慧玫表示，根據碳揭露專案（CDP）的《全球供應鏈報告》，一般製造業上下游價值鏈的碳排放量（範疇三）佔整體碳排量高達60到80％，因此全球各國及大型企業均積極搭建綠色供應鏈，以利達成淨零碳排目標。但在推動供應鏈轉型過程中，企業也面臨諸多挑戰，例如供應商參與度低、供應商永續查核資訊取得困難等，都是影響永續供應鏈能否成功執行的重要關鍵。

北富銀指出，為幫助企業提高供應商的參與度，激勵供應商落實永續作為，北富銀積極發展永續供應鏈金融，提供明確的永續指標和對應的金融激勵措施，結合便捷高效的金流服務，讓符合永續指標的供應商能獲得成本更低、更即時的金融支持。以本合作為例，北富銀將為其供應商量身設計的金融商品包括永續連結貸款融資、綠色支出融資等多元商品及服務。

群光電子指出，目前群光電子對範疇三所訂定的減碳目標是以2020年碳排為基礎，在2030年減少碳排44.2％，相信本次與北富銀的合作，必能進一步帶動供應商在節能減碳上的實際作為。