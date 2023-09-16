央行2年期定存單利率 升至1.13％

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中央銀行標售250億元2年期定存單，15日公布9月開標結果，得標加權平均利率回升至1.13％，市場觀望氣氛濃厚，投標意願冷清清，投標金額倍數低至2.44倍。

銀行主管指出，本期投標意願相當冷清，由於利率前景不明確，市場對利率看法很分岐、不如過去篤定，投標策略相對保守，不願重倉押在2年期定存單上。

據央行公布，2年期定存單9月標售結果，僅吸引609億元資金進場搶標，比上月同天期678.5億元更低，投標倍數降至2.44倍，為近21個月以來最低得標倍數，且較上期2.71倍下降不少；市場投標意願冷，得標加權平均利率因而升至1.13％，則較8月標售同天期定存單的1.108％上升2.2個基本點（1個基本點是0.01個百分點），本期得標比率上升為41.05％。

銀行主管表示，本期得標加權平均利率1.13％，符合市場原先預期，觀察近月2年期定存單標售情形，本月平均利率上揚，且投標利率區間明顯擴大，顯示業者對於市場利率環境看法分歧，「大家也不敢重倉押在2年期定存單」。

本期投標倍數低至2.44倍，創下近21個月新低。銀行主管指出，倍數一路往下滑，顯示當前利率前景不明確，過去市場認為升息將到頂，但隨歐洲央行（ECB）再度升息、美國聯準會（Fed）保留升息空間，金融業者對利率前景不敢太過篤定，普遍看法認為高利率將維持一段時間，進場投標意願自然趨於保守。

銀行主管也認為，以28天期定存單得標利率1.09％來看，「此利率是一個底」，短天期存單利率降不下去，顯示市場對降息預期不深，反映在2年前定存單小幅上揚，也符合市場正常預期，也顯示當前業者不太敢貿然搶標，還是會以要求收益率為更主要考量。