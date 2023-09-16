89歲翁肇喜退休計畫被打亂

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大環境不佳，壽險公司私募策略投資人難尋。三商壽公告董事會決議將在11月3日再開股東臨時會，重新授權辦理私募發行普通股，以不超過20億股為限，意謂著經過一年的時間仍找尋不到合適的私募投資人，也打亂高齡89歲董事長翁肇喜的退休計劃，至於私募案延長期間多久，要視股臨會決議。

台大商學院畢業、具有英國桑德蘭大學文學碩士學位的翁肇喜，1993年時創立三商壽，是三商壽首任董事長，去年在三商壽淨值跌破3％以、資本適足率（RBC）低於200％的危難時刻，回三商壽救火，重掌帥印，並兵分五路自救，翁肇喜原本預定去年底找到私募投資人，今年就可功成身退，如今卻因市場時機不對，至今還找嘸人。

儘管三商壽擁有1.4兆元資產，是國內第七大壽險公司，但因目前大環境不利壽險公司，適合的私募投資人難尋。一是美國升息雖近尾聲，但聯準會鷹派再起為市場投下了變數，二來近年資本市場及匯率波動加大，三是保險業將接軌保險負債會計IFRS17與新清償能力指標ICS，壽險業股價承壓，此時要談增資或併購，難度都加大。

金管會也坦言，「私募」是洽特定人「可遇不可求」。三商壽去年股臨會授權一年的私募20億股案即將在今年9月底到期，因而必須再召開一次股臨會重新取得授權，法規上並沒有限制可以延幾次、延多久，但須符合證交法關於私募的規定。

三商壽6月底的資本適足率為140.23％，仍處於「資本顯著不足」的階段，未來可透過現金增資、處分資產、私募等方式來提升資本等級。

三商壽董事會將在11月3日召開股東臨時會，將討論私募案，發行總股數以不超過20億股為限。這次私募資金將用於充實營運資金，以強化財務結構及提升資本適足率。不採用公開募集是為尋求國內外策略性聯盟機會，並確保與策略性投資人長期合作關係，以達到充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率之目的。