北士科潤泰創新案 拚新天價

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被視為台北市最後一塊處女地的北士科，推案潮將點火噴出，估計今年至2024年推案量將上看400億元，戰鼓頻催；其中被視為軟橋段壓軸大案的潤泰創新案，可望在明年中取得建照後登場，加上新洲美段也可望出現新潤建設首發案、及達麗、樺輝、遠雄等新案，使得北投區域史上天花板房價可望再突破，未來六年至少將有20棟大樓陸續完工，天際線也將為之改寫。

家居建設總經理室特助周堅華15日表示，複製內科、南軟成功經驗而迅速崛起的北投士林科技園區，最新的銷售數字密碼顯示，去年2月至2023年年中軟橋段共推出約300億元住宅新案，包括華固、國泰、家居、柏鴻、璞園、宏普等多家建商都已插旗，每坪成交實價已站穩100萬元以上三位數，突破北投史上天花板已成常態。

周堅華表示，估計今年第三季至2024年下波推案潮將來臨，包括軟橋段的「達麗天蒔」約30億元、「士科潤山」25億元、「新潤潤心」15億元及潤泰創新壓軸大案等四筆，再加上明年新洲美段將有首發案登場，包括「士科大院」高達120億元、及樺輝建設案案約45億元、達麗案50億元及遠雄新案等四筆，推案將熱鬧滾滾。

市場估計，下波推案量可望上看400億元，戰鼓頻催；其中潤泰創新案，可望在明年中取得建照後登場，使得北投區域史上天花板房價可望再突破。

據內政部實價登錄資訊顯示，北士科最高單價為「國泰雍萃」，已揭露96筆，最高成交單價紀錄為頂樓戶132.69萬元；市場預期，潤泰創新指標案將有機會再度突破區域天花板。

周堅華分析，未來北士科自2024～2029年的六年，至少將有20棟住宅和商辦大樓陸續完工，天際線也將為之改觀，園區雛形呼之欲出。由於客戶普遍認同區域潛力，已推出預售案平均銷售率高達75％以上，且每坪站穩100萬元以上三位數，使得總價7千萬元以內產品幾乎都順銷，因此這些開發案完工高峰之後的新成屋，將以7千萬元以上豪宅掛帥，相對的7千萬元以內產品正在絕版中，相對稀缺。