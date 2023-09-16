味全迎70周年 釋轉骨三策略

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味全（1201）15日舉辦70周年啟動大會，董事長陳宏裕、執行長張教華同台為未來30年營運策略射三箭；包括深耕台灣重返榮耀、大陸擴大規模加速成長、整合布建放眼國際，張教華強調，台灣重返榮耀目標就是營收回到2013年最高峰逾156億元，中國大陸則加速成長拉大營收比，另也成立國際事業部將商品國際化，以打造味全第三隻腳。

對於下半年展望，張教華指出，隨著原物料價格下滑，預估下半年業績可優於上半年，尤其是11、12月相較去年基期低，勢必優於去年。

台灣事業目標重返榮耀，張教華指出，除著力於食品安全、品管、智慧零售與永續經營外，包括奶品、果汁、高鮮味精、貝納頌等均將更深化行銷、品牌重塑共好，重返榮耀期儘快突破2013年營收高峰156億元，但以去年台灣營收不到100億元，至少要努力五年，其中占6成營收的味全林鳳營鮮乳，目前仍是市占第一，張教華坦言，最高市占曾高達40％，但近年市占腰斬至22％，雖市占仍最大，接下來挑戰拉回至28％。

張教華表示，目前味全集團兩岸事業，中國大陸營收占比約55％、台灣約45％；獲利比重則是中國大陸占7成、台灣約3成，隨中國大陸快速發展，估未來營收占比會愈來愈大；明年大陸事業將成立常溫事業、方便食品事業，並朝區域發展，包含三、四線城市，也將投資擴大新生產線，包括北京蘭坊廠、杭州廠等將分別斥資人民幣8,000萬元、2,300萬元增加產線，預計明年1月、9月投產。

此外，今年起成立國際事業部，目前正評估搶進美加、東南亞、紐澳大洋洲等，張教華指出，目前在美、日、東南亞、大洋洲都有銷售少部分產品，以常溫類商品為主，像是旗下高鮮味精、醬油和貝納頌咖啡等年營收近2億元，成立國際事業部主力外銷，期望在中國、台灣兩隻腳之後，國際外銷打造出第三隻腳。

未來國際事業將分短中長期發展，首先將味全旗下品牌產品推向世界，再來「品牌在地化」，第三是國際品牌與代理業務，公司將以五年、十年計畫逐步推展味全國際化；至於美國味全為味全在美國地區的代理商，與國際事業部業務不衝突，美國味全是味全創辦人黃烈火於1972年因看好美國華人市場而創立，1998年頂新國際集團取得味全40％多數股份及經營權，創辦人黃家退出，美國味全股權也跟著與台灣味全分離。