零售第一！統一超承諾2050零碳排

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為響應9月16日聯合國國際臭氧層保護日，統一超商率零售業之先，承諾2050年淨零碳排目標，不僅響應「巴黎協定」升溫不超過1.5℃全球氣候策略，更領先同業積極回應金管會「永續發展路徑」，承諾完成7-ELEVEN超商本業營運內溫室氣體盤查範疇一與範疇二，實踐2050年淨零目標。

統一超商同時啟動範疇三溫室氣體盤查，與關係企業共同攜手減碳，相關資訊均已主動揭露於公司永續官方網站與2022年永續報告書。

此外，統一超商攜手統奕包裝架構永續循環生態圈，結合OPEN POINT會員服務積極擴大「OPEN iECO循環杯」、「高效智慧回收機」，其中OPEN iECO循環杯服務除7-ELEVEN超過500家門市、星巴克全台也已逾500家門市提供服務，21Plus/21世紀風味館則自9月起正式加入OPEN iECO循環杯共享租借服務，亦更便利顧客可於A店租借B店歸還；搭配鼓勵消費者自帶杯購買飲料享折扣優惠，已累計減少一次性飲料杯近4千萬杯。

至於「高效智慧回收機」則可快速回收寶特瓶與廢電池，推出一年裝機數已突破百台，累積至今已回收破498萬瓶寶特瓶與近135萬顆廢電池，相當於1,550座台北101樓高。隨著「OPEN iECO循環杯」、「高效智慧回收機」使用效益持續提升，累積至今已有近40萬人加入統一超商永續循環生態圈。

7-ELEVEN更透過在地採購、友善土地以具體行動落實減碳，2022年7-ELEVEN綠色採購金額達11.9億元，三年來穩定成長超過4成。

且藉由好鄰居文教基金會啟動「青年深根」計畫，協助陪伴返鄉創業青年活絡在地產業，至今已陪伴13個社會企業，其中花蓮洄遊吧、三峽禾乃川國產豆製所、雲林三小市集等在地商品均已於7-ELEVEN門市擴大銷售。