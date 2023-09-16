SCFI連跌兩周 貨櫃雙雄股價逆勢揚

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大陸十一長假前夕不見歐美拉貨潮，上海出口貨櫃運價指數SCFI連兩周下跌，且跌幅加重，15日最新一周報價下跌5.06％至948.68點，美西、美東線每40呎櫃運價各下跌7.31％、11.12％，歐洲、地中海線每20呎櫃運價各下跌7.84％、4.59％，重災區美東線運價退守至2,500美元關卡，美西線則失守2,000美元防線。

多位航商、貨代業者表示，目前美國庫存仍然偏高、歐洲經濟與消費放緩，原以為大陸十一前夕會有一小波出貨潮，吸引一些船舶重新投入市場，但實際出貨力道不如預期，運力供給遠大於需求，運價失去支撐。

展望第四季，業界看法轉趨保守，如果年終節慶有助去化庫存，年底可望出現一小波補貨潮，不然補貨潮恐怕要遞延到農曆年前。

雖然貨櫃航運股基本面弱勢，但長榮、陽明15日卻躋身三大法人買超前十大個股，榜首為長榮買超26,609張，上漲8.21％、收118.5元，盤中一度攻漲停，創波段新高；排名第五的陽明買超11,421張，上漲4.14％、收在46.45元。

業內投資大戶認為，貨櫃航運股整理已久且築底完成，吸引資金轉進；再者，營運面第二季比第一季好，第三季也比第二季好，預估下半年表現優於上半年，股價應該也在反映市場情況。

據本周SCFI最新報價，上海到美西每40呎櫃運價1,888美元，下跌149美元、周跌幅7.31％；到美東每40呎櫃運價2,550美元，下跌319美元、周跌幅11.12％；到歐洲每20呎櫃運價658美元，下跌56美元、周跌幅7.84％；到地中海每20呎櫃運價則是1,248美元，下跌60美元、周跌幅4.59％。