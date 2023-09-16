薪資漲幅跟不上房價 台南差距最大

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

所得漲幅遠遠追不上房價漲幅，近五年來，全台房價漲幅40.6％、是所得增幅6.1％的6.7倍之多，新竹市是唯一所得增幅接近房價漲幅的區域，不過其他都會區薪資成長對於房價望塵莫及，台南房價漲幅更是所得增幅的15.6倍之多。

根據591以實價登錄、家庭可支配所得統計兩者近年變化顯示，全台五年來平均房價從每坪21.9萬元，上漲至每坪30.8萬元，漲幅達40.6％。

而所得五年來從88.6萬元，提升至94萬元，成長約6.1％，兩者差距愈拉愈大。

其中，近五年所得逾23％高成長的新竹縣市，以及房價漲幅僅約在2成左右、相對全台各地較低的雙北市，成為所得與房價成長差距較小的縣市；不過房價漲幅高的中南部都會區，以及所得低成長的桃園，房價漲幅都在所得增幅的7倍以上。

其中，全台所得最無力追上房價的縣市為台南市，台南五年間房價大漲逾6成，不過所得卻僅微幅成長4.3％，相差15.6倍。台南近年重大建設蓬勃發展，包括台積電加碼於南科擴廠、三井OUTLET進駐、大台南會展中心、沙崙綠能科學城以及串聯南科與市區的北外環道路等，在建設利多下，房價率先反應。

此外，因為台商大舉回流、雙北客移居的桃園，房價五年漲了43.4％，而所得成長在七都敬陪末座，房價漲幅也是所得增幅的10倍以上。

相較之下，以竹科買盤為主的新竹縣市，因科技景氣暢旺，竹科客紛紛將資金投入房地產，所得、房價雙雙大幅上漲，新竹縣市所得中位數均越過110萬，所得能力超車新北、桃園，直逼台北市，新竹縣市雖然房價大漲，但平均房價仍僅3字頭水準，買房對於新竹人來說，仍較全台其他縣市輕鬆。