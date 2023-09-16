中光電攜日商 攻無人機應用

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中光電（5371）旗下子公司中光電智能機器人擴大與日本無人機服務商的合作案，其中與日本最大電信公司之一的KDDI旗下子公司KDDI SmartDrone攜手，串聯電信、網路及無人機來提供應用於智慧城市、緊急資源調度和商業的全方位解決方案。

中光電智能機器人耕耘無人機市場有成，以多項主力產品參加台北國際航太暨國防工業展，包含甫通過國防部驗測的「微型無人機」及「監偵型無人機」、首度曝光的全新產品「VTOL原型無人機」、與Teledyne FLIR共同開發的SIRAS專業無人機及多款自我開發之無人機酬載相機等。除了以「MIT」優勢積極布局軍工領域，高度的自主關鍵技術研發能力更是搶攻商業應用市場的利器。

日本修法鬆綁無人機市區飛行規定，並於去年12月頒布與執行無人機Level 4飛行法規（在無人觀察的情況下於有人的地區進行目視外飛行）。去年KDDI SmartDrone和飛島建設導入中光電智能機器人的Drone／Nest自動化系統以執行建築工地的自動巡檢和測繪，不僅成功提高效率並節省人力，更榮獲2023年日本國土交通省中部地區智能變革金獎，展現全自主無人機在日本Level 4新法規下的應用價值和無限商機。

中光電智能機器人、KDDI SmartDrone與日本五大建設公司之一的大林組（OBAYASHI CORPORATION）合作，將無人機、電信工程與營造管理結合，並於日本川上大壩主體建設工程中進行演示，不僅有效提高建設工地生產力，更解決因通過弱電場域而導致移動通信中斷、資料無法傳輸的痛點，有助於實現全自主無人測繪和監控的理想應用。

在示範過程中，中光電智能機器人的自主無人機從現場安裝的自動充電站起飛，以自動無人駕駛飛行模式自主飛行於施工場域上空以進行監視、調查和擷取影像數據，並透過4G LTE和Star Link網路系統即時將數據上傳至雲端，與大林組和KDDI SmartDrone共享資料。