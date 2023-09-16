無敵衝刺智慧裝置、企業服務

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無敵營運表現

AI伺服器正在浪尖上，Tier 1的CSP（雲端服務供應商）大舉搶購，但受到AI GPU供貨短缺影響，市場上嚴重供不應求，供應鏈更傳出AI GPU的交期現在長達30～52周。經營業務含括代理銷售品牌AI伺服器的無敵科技（8201）指出，在大缺貨的情況下，訂單在手但出不了貨，因此暫停AI伺服器產品的接單。

無敵上半年因旗下企業服務事業群進行整併，在專案承接及產品代理銷售動能走緩下，營運表現不若預期，加上新台幣走弱、致業外匯兌收益減少，營運尚未能損平，不過在營運費用上的節流帶來成效，其虧損較去年同期進一步收斂。

無敵旗下智慧裝置及企業服務兩大事業群，上半年的營運比重為68：32。其中智慧裝置事業中，ODM／OEM業務受惠來自於美系品牌客戶HP的金融性計算機產品出貨有明顯增長，另在後裝的車用零組件業績亦有優於去年同期表現，帶動該事業營運走升。

預期下半年在陸續有新專案及新產品推出，加上聯網智慧機器人也將出貨，同時在後裝車用市場並已透過美國車用保險的第三方驗證合作、切入副廠維修零件產業鏈，後續隨車市回溫，亦可望有持續增長表現。

至於在企業服務事業方面，無敵也積極擴大經銷代理的量能，包括代理Dell（戴爾）全線產品外，原已與麗臺合作多年的GPU架構伺服器代理業務，今年再新增Supermicro（美超微）的GPU伺服器產品。

不過，由於目前輝達（NVIDIA）的AI GPU供貨短缺，無敵代理銷售麗臺及Supermicro的GPU-AI伺服器相關產品部分，訂單需求高、但苦無足量的貨可交，目前雖訂單在手，但也只能先暫停接單。

另一方面，無敵也在持續強化在軟體代理業務，目前除已在代理微軟軟體有一定角色外，也成為WPS金山軟件在台的獨家代理商，將積極爭取更多兩岸台商的業務機會。