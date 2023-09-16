拉貨力道回溫 永捷下半年看旺

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永捷（4714）受惠主要折疊式手機品牌廠商，加速開發設計的腳步，催動公司可彎折硬化膜塗料訂單正式出貨，助力8月營收月增37.68％。

隨著主要客戶保持良好的拉貨動能，加上亞運、奧運將陸續登場，帶動運動品牌客戶庫存去化，整體供應鏈的拉貨力道回溫，將有助於營運衝刺，下半年繳出較上半年成長的表現。

永捷是在2017年取得工研院技術並轉移生產，開始進行高硬度耐磨材料（HC材料）配方的研發與設備投入，並成功搶進折疊式手機供應鏈，打破過去日、韓、中等公司長期寡占局面，加上與多家合作客戶馬不停蹄進行客製化的開發，為營運增添了正向發展動能。

永捷認為，除HC材料有良好業務成果展現外，受惠全球邁向ESG浪潮、汽車朝向電動車技術持續進程，應用在ESG環保、電動車、運動、國防、高科技電子與半導體等產業領域，陸續與主要客戶推進各項開發設計與認證的相關進度，對中長期營運挹注正向發展。

永捷強調，杭州亞運將於9月23日登場，緊接著明年7月奧運於法國巴黎登場，另美系運動品牌大廠NIKE最新財報顯示，其整體庫存金額已相較前一季度減少約5％，顯示終端市場消費力道逐步回溫，有助健身器材、製鞋、鞋品、服飾通路等接單環境。目前已明顯感受到需求回溫，有利PU樹脂材料出貨動能表現。

該公司「水性樹酯」為環保型樹酯，溶劑含量低於5％以下；「熱塑性聚氨酯彈性體」為有機高分子環保材料，且無溶劑、可於土壤分解、耐水解、防火等級達94-V0等優勢，應用汽車製造、冰箱製造、交通運輸、土木建築等多領域。已有歐洲與大陸客戶，對旗下環保無毒PU樹脂材料所延伸的相關產品，進行開發認證。