熱錢湧入0056、00878 躍升10檔上市公司大股東

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台股掀起高股息ETF旋風，隨著資產規模不斷擴大及買盤湧入，前兩大高股息ETF-元大高股息（0056）、國泰台灣ESG永續高股息（00878），已成為光寶科（2301）等十檔上市公司的第一大股東。

第一金投顧董事長陳奕光表示，我國超額儲蓄超過3兆元，閒置資金龐大，退休族偏愛的高股息ETF成為台股熱門交易商品。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股共有13檔高股息ETF，15日資產規模達到6,455億元，散戶及市場游資所集結的力量已化身為法人，能左右台股重量級個股的動向。

依資料顯示，規模第一大台股高股息ETF為老牌的0056，資產規模達2,219億元。第二大是後來居上、知名度火熱、投資人耳熟能詳的00878，資產規模2,151億元。

緊接著第三大是今年6月才剛掛牌的復華台灣科技優息，15日資產規模達720億元，凸顯國內投資人對高股息的喜好程度。

挾著規模龐大及資金不斷流入，依最新年報資料顯示，0056及00878二檔ETF分別是十家上市公司的第一大股東。

0056分別是光寶科、京元電子、緯創、瑞儀等4家公司的第一大股東。00878則為仁寶、宏碁、英業達、華碩、可成、大聯大等六家公司的第一大股東，持股比例最高為IC通路大廠大聯大8.28％。

蔡明翰表示，台股重量級的電子五哥等股殖利率約在5％左右，是高股息ETF的核心持股，基本面穩健，投資安心持有。

但近期電子五哥搭上AI伺服器潮流，股價逐步攀高，隨著ETF持股調整之際，股價劇烈洗刷，反而失去了高股息該有的低波動特質，不過只要投資人度過ETF成分股調整期後，長線仍回歸基本面。

陳奕光說，今年台股特色之一是多數資金集中在少數股票上，過往大牛股的電子股漲翻天，美股亦同，今年那斯達克100指數漲幅達29.73％，代表中小型股的羅素2000指數今年僅漲2.27％，更讓台灣的投資人更偏愛高股息ETF。