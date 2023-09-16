落後補漲、短線資金青睞股 陽明等16檔鈔給力

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16檔量價齊揚股

台股W底型態完成、喜迎連四紅，專家點出，美國聯準會（Fed）9月會後聲明仍有懸念，台股想要萬七一步到位、站穩機率不高，然若後市能緩步補量，有利指數展開波段行情，短線資金仍將持續青睞落後補漲股，圓剛（2417）、陽明（2609）、長榮（2603）等16檔，今年來漲幅落後大盤、本周量能增溫、KD指標正向股，量價齊揚超給力。

多頭信心回穩，台股15日最後一盤受0050、0056等追蹤的富時指數成分股調整影響，護國神山台積電近3萬張大單灌入，助攻指數「再過一關」突破16,900點，暌違逾一個月站上季線。

儘管台股15日成交量突破4,000億元，但扣除調整因素，量能約僅落在3,200億元，法人一致認為，後市能否補量將是多方列車續駛的關鍵。兆豐國際投顧專業副總黃國偉分析，台股連拉兩根長紅K順勢突破均線糾結區，然季線依舊下彎，預期未來指數仍可能先在季線附近短暫震盪，短線仍建議鎖定落後補漲股。

選股方面，建議投資人布局本周量能增溫，今年來漲勢落後大盤、KD指標正向但未過熱的量價齊揚補漲股，共圓剛、正德、四維航、陽明、長榮、裕民、中航、精確、台航、中探針、萬海、台肥、台揚、國光生、益航、榮運等16檔入列。

過去幾年間，大啖疫情紅利的影音品牌大廠圓剛，沉寂多時後再傳利多，推出新款AI邊緣運算解決方案AVerMedia Box PC，搭載輝達（NVIDIA）Jetson Orin NX模組的高性能解決方案，加上本季本業可望轉盈，本周成交量較前一周暴增17倍，連四日成交量穩居千張以上。

而「航海王」本周擔綱主戰部隊，正德、四維航、陽明、長榮、裕民、中航、台航、萬海等，成交量均較前周翻倍，群益投顧分析，原物料需求乏善可陳，然供給面相對樂觀，環保法規趨嚴、提高拆船意願等，可望成為散裝產業向上週期的主要驅動來源，2024年產業結構好轉下將有利支撐運價上揚。

元富投顧總經理鄭文賢認為，外資連兩日回補，台股底部可望墊高，但下周Fed利率決策會議在即，仍須留意今年是否持續升息及明年降息幅度，若Fed利率點陣圖顯示年底前恐再升息，則股市仍有拉回風險。