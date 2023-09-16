奇鋐小金雞 富世達周漲近3成

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興櫃本周十大強勢股

台股本周轉強訊號浮現，加權指數重新站上月線、季線，中小型股表現活躍，興櫃周漲幅逾1成個股高達15檔，其中，興櫃電子零組件股富世達（6805）漲幅近3成，奪下本周周漲幅之冠，元樟生技也緊追其後，周漲逾28％。

受惠權王台積電14日上演秒填息激勵下，加權指數本周上漲344.9點，漲幅2.08％，一路朝17,000點邁進；櫃買指數亦上漲4.67點，漲幅2.18％。

興櫃股本周漲幅前十強，富世達受惠大陸手機龍頭客戶新機出貨放大，以及通知暫不納入境外上備案管理雙重利多下，激勵本周股價大漲29.71％，15日均價收260.68元；元樟生技致力研發登革熱藥物，近期也傳出佳音，帶動成交均價周漲28.82％。

此外，華勝-KY、達輝光電、安成生技、建祥國際上漲逾15％；寶陞、康霈、梭特以及驊陞，也有12％以上的漲幅。

散熱大廠奇鋐旗下小金雞富世達，為大陸折疊手機轉軸主力供應商之一，近期獲得中國證監會通知「暫不納入備案管理範圍」，轉上市難題獲解方，預計今年底前可望正式掛牌，近日成交均價大漲，續創波段新高，8月營收也繳出亮眼成績，突破5億元大關，達5.03億元、年增43.66％。

華勝-KY深耕汽車零組件市場，為大陸最大的車用LED內飾氛圍燈模組廠，專精於車用LED內飾件，主要客戶涵蓋長城汽車、本田、日產等，受惠車用增溫，8月營收達2.09億、年增42.32％。

此外，興櫃生醫股近日見到多頭火種，漲幅前十大個股中，涵蓋元樟生技、安成生技、康霈三檔個股。元樟生技投入登革熱藥物研究，近期宣布藥物成功對登革熱病毒有抑制效果；安成生技為新藥研發公司，致力於開發免疫與發炎相關疾病藥物，並以罕見疾病與皮膚疾病為主。

康霈搶啖減肥藥物市場，目前新藥CBL-514二期臨床試驗第二階段數據，預計將在今年第三季公布，市場看好其後市表現，激勵成交均價一路衝破400元整數大關。