中小科技股取回台股主流地位

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加權指數1120915日線圖

盤勢分析： 今年全球經濟表現美國超強一枝獨秀，導致全球資金持續流向美國市場，而中國經濟前景撲朔迷離，各大基金都有「遠離中國」的共識，台灣受新興市場池魚之殃，今年外資大幅減碼新興市場部位，台股只能採守勢，台幣一度下探32。

9月行情呈現「明修棧道暗渡陳倉」氣氛，指數量縮整理外資狂賣，而台積電股價出現築底。中小型零組件科技股量價齊揚，櫃買指數短線相對集中市場強勢，而高價股股價陸續震盪上漲，特別是IC設計的中小股本、高成長特性吸引本土資金進場。

本周iPhone 15發表看法分歧，iPhone 15主攻換機市場，全球12億iPhone用戶約3億過去四年沒有升級新iPhone，但一般認為實質性升級有限，換機動能持續力不足，所以某外資預估iPhone 15出貨量預估量下調至7,800萬支，出貨狀況虎頭蛇尾。

華為Mate60 Pro採用7奈米製程，對應約等於2018年台積電7奈米製程iPhone XR，兩者差距五年時間，與美中半導體研發實力差距相當，華為Mate60 Pro大賣直接衝擊中國既有品牌手機，而未來焦點是美國制裁行動利弊得失，及是否制裁升級？

AI股持續整理，每天都有產業巨頭出面看多但股價當前問題是籌碼凌亂，以及AI範圍擴大導致漲跌分歧，AI伺服器成長趨勢至少5～10年，但AI指標股股價不會漲五年。

繼高速運算、AI晶片、CoWoS封裝後，高速傳輸成為9月科技股重點：AI應用掀起高速傳輸需求，800G引爆矽光子與共同封裝光學元件CPO（Co-packaged Optics）題材發酵，盤面題材股洋洋灑灑一大堆，但CPO有封裝良率隱憂和生產成本高的問題，光學元件若受損也難單獨維修，預計至少要2025年產品才會被大量採用，但每年第四季股市訴諸未來高成長題材慣性已司空見慣。

Intel發布Thunderbolt 5題材也激勵不少概念股；對比iPhone 15改用USB-C介面但傳輸速度仍慢，市場覺得美中不足。

投資策略：

9月21日FOMC會議Fed應不升息，EIA原油庫存意外大增395.5萬桶抵消一部分沙俄延長減產的心理壓力，行情續強關鍵在於美元指數表現，若台幣匯價能強勢反彈，外資賣壓縮手，指數有望重回17,000點之上。即使外資回補意願低，台股指數維持震盪盤堅。

中小型科技股題材綻放，櫃買指數領先收復所有均線，是第四季台股內資行情的慣性，千金高價股比價上漲，市場人氣回溫。短線操作聚焦IC設計、IP、記憶體模組、高速傳輸、功率放大器PA、散裝航運、軍工、汽車零組件等。