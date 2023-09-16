台灣大結盟科科科技攻全球音樂串流

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台灣大哥大（3045）15日董事會通過，同意KKBOX母公司科科科技（KKCompany Technologies）集團以交易總金額不逾3,000萬美元（相當於新台幣9.6億元），全資收購台灣大子公司台灣酷樂時代。同時，台灣大決議以1,500萬美元（相當新台幣4.8億元）參與科科科技（KKCompany Technologies）集團的現金增資案，雙方並展開產業策略聯盟。

由於中華電信早期即投資KKCompany旗下KKBOX，雙方至今維持長期股權及戰略合作關係，且深化5G及AI生成式展演合作，這次中華電亦同步參與KKCompany的現金增資，換言之，中華電、台灣大均為KKCompany股東，未來，中華電、台灣大與KKBOX之間的競合關係，將備受業界關注。

尤其台灣大目前擁有超過760萬行動用戶、近700家實體通路、上千人的客服團隊，未來順利合併台灣之星後，行動用戶規模將近千萬，將與目前中華電信現有1,200多萬行動用戶規模相近，這次KKCompany的增資案同時引進中華電及台灣大的資金，意外挑起兩大電信公司的角力賽。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大與科科科技集團形成戰略聯盟後，將整併雙方旗下音樂串流事業，統一以KKBOX品牌服務，以利KKBOX取得關鍵規模，加速拓展國際市場，在全球舞台與歐美串流平台分庭抗禮，亦將攜手扶植台灣創意內容產業，助創作者接軌全球巿場。

林之晨強調，台灣大已成功促成MyVideo與Disney＋、BBC Player等國際旗艦串流平台合作，此次與KKBOX戰略結盟，將提升台灣大的市場競爭力。

台灣原生網路服務KKBOX，是全球第一個合法音樂串流平台，在音樂串流市場擁有一席之地。MyMusic是台灣大旗下自營的音樂串流平台，此次，台灣大出售全部股權，轉向與KKCompany戰略結盟，擴大布局國際音樂串流市場的立意極深。