科科科技 擬Q4申請在台上市

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打造全球首個合法音樂串流平台KKBOX的科科科技（KKCompany Technologies），計劃第四季遞件申請在台上市，15日宣布獲得中華電信（2412）、趨勢科技與國內重量級集團企業Pre-IPO輪4,000萬美元（逾新台幣12億元）投資，將加速科科科技在國際業務版圖、產品應用發展、科技人才發展等三大面向推動。

這是繼日本第二大電信公司KDDI、新加坡政府主權基金GIC、宏達電HTC投資之後，科科科技再度吸引策略投資者加入股東陣容。

科科科技董事長暨執行長王献堂表示，在公司上市前最新一輪資金募集，邀請中華電信、趨勢科技等投資者共襄盛舉，彼此在業務將有更多合作，讓台灣軟體科技實力走出國際。

科科科技打造全球首個合法音樂串流平台KKBOX，也是一家以多媒體串流、數位雲端、AI應用為事業核心，為客戶創造價值的國際軟體科技集團，旗下有KKBOX、BlendVision、Going Cloud等自有產品品牌，企業客戶遍布全亞洲，獲得OpenChain ISO／IEC 5230及ISO 27001第三方國際認證。

中華電信董事長郭水義表示，認可科科科技在台灣、日本及東南亞等國際市場實力，並看好在多媒體串流、數位雲端、AI應用技術前景，決定在科科科技上市前加碼投資，為其Pre-IPO輪募資及未來東南亞與國際版圖拓展奠定基礎。

中華電信16年前看好音樂發展，投資願境網訊公司（KKBOX Taiwan科科科技集團重要子公司），共同深耕台灣串流音樂市場，近年合作KKBOX風雲榜及音樂展演5G創新服務，包括異地共演、全息投影、5G SA邊緣運算及VR演唱會等。進一步看好5G創新應用、雲端與AI應用領域發展，中華電將持續深化與科科科技的商業夥伴關係，結合5G高頻寬、低延遲的技術優勢創新娛樂體驗，一起站穩亞太、走向國際。

科科科技同步獲趨勢科技挹注，有助深化日本市場及其他海外地區業務發展，擴大全球通路。趨勢科技執行長陳怡樺表示，趨勢科技長期關注5G科技應用，將協助科科科技於5G應用市場布局有更好的發展機會。