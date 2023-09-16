群聯Retimer 傳獲英業達、FII認證

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

群聯財報數字

市場傳出，群聯（8299）PCIe Gen5的Retimer獲英業達、富士康（FII）認證，2024年第一季可望開始出貨。惟群聯對此表示，不評論特定客戶及市場法人傳言。

市場法人分析，群聯2019年與超微（AMD）合作PCIe4 SSD，成功切入Gaming PC與Game Console市場，並擴大ODM業務，目前於主流PCIe4.0市占率達50％，新規格的PCIe5.0市占率超過80％。

群聯並搭配推出訊號中繼器（Redriver）IC與數位重計時器（Retimer）IC，Redriver已量產，Retimer在2023年第二季底送樣給客戶認證，預計2024年第一季進入量產。

據業界人士分析，一顆PCIe Gen5.0 Retimer IC報價大概在50～60美元，目前市場是美商微晶片科技（Microchip）、博通（Broadcom）及德州儀器（Ti）的天下，客戶是否採用台系IC，須視品質、價格及供貨能力而定。

就記憶體產業市況來看，根據TrendForce資料顯示，記憶體大廠三星擬擴減產NAND Flash，第四季稼動率將下降至5成，此舉將帶動NAND價格止穩回升，模組廠群聯手握低價NAND庫存，NAND報價上揚，勢將對群聯有利。

市場法人指出，群聯透過提供控制晶片，接獲更多利基型模組訂單，持續壯大的模組業務，為NAND Flash策略夥伴擴大出海口，並投入更先進的控制晶片研發，自有IP，長期可為大型資料中心客戶提供ASIC服務，走向正向循環。