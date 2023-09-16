茂林-KY 看好車載成長動能

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導光板廠茂林-KY（4935）表示，第三季表現和第二季相當，不過市場氛圍保守，訂單能見度不高，期望第四季能有不錯的表現。

雖然總體經濟不景氣，茂林仍持續在研發、大幅投資在新技術和新應用，下半年車載比重可望突破一成，其他如穿戴、消費性電子等其他應用下半年也會有成績展現。

以產品組合來看，上半年IT產品的營收比重從過去的8成降到64％，消費性產品外加車載產品占比成長至17％。顯示器的營收比重約5％，穿戴產品的比重約14％。

茂林-KY董事長李滿祥表示，2023年是奇怪的一年，第一季在經濟反轉之下出現公司上市以來罕見的賠錢狀況，所幸第二季已順利扳回來，以現在經濟情勢來看，第三季表現和第二季相當，目前能見度不高，期望第四季能有不錯的表現。茂林配合客戶，2023年著手在越南設廠，現正在進行相關作業，目標在2024年建置產線，2025年第一季投產。

過去導光板應用在IT產業的比例高，經過幾年的耕耘，2023年上半年車載產品的營收貢獻達到9％。李滿祥表示，公司積極拓展導光板其他新興應用，其中車載產品相對樂觀，公司在俄亥俄州、密西根州都有據點，方便就近合作開發，預期車載應用接下來會有明顯的成長，營收貢獻可望從8％～9％增加到10％以上。

總經理蔡宗霖表示，筆電、PC市況還未見明顯恢復，伺服器用到導光需求低，不過公司在電競產品開發上有一些成果，預期電競、車電應用增加，未來對於發光產品的需求也會愈來愈多，已和客戶有早期開發，貢獻會逐漸浮現。