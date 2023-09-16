統一旗下南聯國際 砸3.8億買廠房

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

統一（1216）集團近期北中南擴展物流園區，除台南新市物流園區、台中園區等動工趕興建，15日代子公司南聯國際公告斥資3.8億元買下原倉庫旁廠地廠房近3,000坪，法人預估，在統一既有規劃物流園區未啟用即呈現不足狀況，南聯國際的大倉擴大有可能朝整體物流區規劃。

統一集團近三年大手筆獵地興建物流大倉，包括台南新市物流園區，桃園楊梅北部倉儲物流園區、台中梧棲中部大型物流園區等，已豪砸逾300億元，統一集團董事長羅智先曾表示，即便建材等物料大幅上揚，興建成本大增，每一物流園區成本均逾百億元，但即使北中南各大物流園區興建完成，仍會呈現不夠用，也因此各大子公司現在物流中心也會進行整體規劃，像是統一超去年標得的桃園航空城土地將規劃物流園區，因應疫後物流業務量大增，家樂福楊梅物流園區也會做整體規劃。

而南聯國際原有高雄大寮的倉庫亦進行整體規劃，包括買下隔壁的山明印刷廠土地與廠房，將做重新規劃擴大為大倉等。

統一集團北中南規劃的物流園區，未來將集結旗下捷盟、統昶、大智通、統一速達、捷盛，及負責網路銷售的博客來、一般通路銷售的德記洋行等七大公司進駐，目標2024年完工營運，將服務雲嘉南地區超過1,000家統一超商、康是美、星巴克等通路需求，此外統一超、家樂福、南聯國際等旗下倉庫、物流中心未來在重新整理後，各通路可交叉支援。