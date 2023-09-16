智崴3箭齊發 搶攻疫後商機

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由於主要競爭者退出市場，加上中東與亞洲新客戶訂單帶動，疫後休閒旅遊市場前景可期，智崴（5263）為搶攻疫後的全球飛行劇院商機，已經擬妥提高設備滲透率、深化內容資料庫、以及拓展全球營運據點等三大營運策略，至於20億元的在手訂單，因全球經濟不確定性，部分專案建置速度趨緩，開幕高峰將集中至2025年，今年第四季出貨即可逐步加溫。

智崴董事長歐陽智宏15日在法說會表示，全球飛行劇院市場，目前是由中東與亞洲新客戶訂單、以及內容市場的影片需求提升，帶動成長動能，但大陸因「消費降級」已成趨勢，因此，大陸市場轉向中小型體感設備，在此情勢之下，市場的主要競爭者退出市場，因此，有利智崴長期市占的增加。

歐陽智宏指出，休閒旅遊消費並未因全球經濟成長趨緩而消失，只是國外缺工，導致訂單消化速度較預期遞延大約兩個季度，因此，原本今年第二季即可出貨升溫的預期，將遞延到第四季，而報復性旅遊在暑假告一段落之後，客戶將啟動投資計畫，客戶專案也將在今年第四季開始推進，提振智崴營收。

歐陽智宏說，智崴在手訂單處於20億元健康水位，但因全球經濟不確性，部份專案建置速度趨緩，完工開幕高峰將集中至2025年，未來營收成長可期。

歐陽智宏表示，智崴在全球各地擁有高達105套娛樂設備系統，其中，營運中有62座，建置中有43座，區域涵蓋台灣、歐、亞及北美等共20個國家。

由於飛行影院的影片更替周期大概是三年，疫情之後，將進入內容大量更替新周期，他強調，內容市場影片需求的提升，將成為持續性長期營收的成長動能，因為內容市場的授權模式依影片品質、類型不同，票價分潤比例約為10～30％，以2019年飛行影院觀影人次1,500萬人、基本分潤比例10％計算，每部影片產值為每年3,000萬美元，隨著影片授權的飛行影院數量及觀影人次增加，將可加快影片成本回收速度。

他舉例說，以一部影片的平均製作成本200萬美元推估，若就單座飛劇院來看，如果每年平均來客數30萬人次，平均票價20美元，分潤比例10％，每部影片播映大約三年即可回收製作成本，希望未來影片產量能達每年20部以上。