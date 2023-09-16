圓祥 拚每年一個新藥進臨床

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浩鼎（4174）小金雞圓祥生技（6945）15日正式進駐台北生技園區，總經理何正宏表示，雙特異性抗體新藥已成新顯學，圓祥將以每年都有一個新藥進入臨床的速度布局，進度最快的AP203已在台灣進行一期臨床，預計二期臨床將對於免疫檢查點PD-L1高表達的癌症進行療效評估。

何正宏表示，圓祥目前有三個針對不同標靶及適應症開發的次世代癌症免疫療法雙特異性抗體新藥。相較第一代的癌症單抗和雙抗藥物，次世代雙抗透過腫瘤微環境內癌細胞表面的特殊抗原來活化T細胞，大幅提升藥物的療效及安全性。

目前AP203在台灣進行一期臨床的安全性試驗收案，預計二期臨床將對於免疫檢查點PD-L1高表達的癌症，例如非小細胞肺癌，頭頸癌和食道癌等進行療效評估。

另外AP402則是針對HER2陽性的癌種，如乳癌、胃癌和子宮內膜癌等，或對賀癌平及賀癌寧等標靶藥產生抗藥性的癌症病人；AP601可能的適應症包含非小細胞肺癌、大腸癌、卵巢癌、膠質母細胞瘤及前列腺癌等。

何正宏表示，圓祥將每年都有一個新藥進入臨床的速度布局，除了AP203外，AP402和AP601將分別於2024年下半年及2025年初送件申請進行人體臨床試驗。

此外，圓祥也將研發出的IBI302的全球獨家開發權利，和 B1962/AP505中國市場的專屬權利，分別成功授權給信達（Innovent）（1801.HK）和天士力醫藥集團（600535.SHA）。

IBI302可同時抑制血管增生和補體的活化，主要適應症是溼性老年黃斑部病變（全球市場估計每年達120億美元），已完成之二期臨床表現在抑制黃斑部萎縮的效果優於競品，目前已獲核准進行臨床三期以做進一步驗證。

B1962/AP505可在抑制血管增生的同時活化T細胞對癌細胞的毒殺作用，主要適應症為PD-L1高表達的實體瘤，如肺癌、大腸直腸癌和肝癌等。