光鼎 搶日本高齡精準健康商機

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光鼎生技（6850）15日公告，與大塚集團旗下日本大塚電子株式會社、禾茂電、大賀智聯網等三家公司簽署合作意向書（MOU），擬共同於日本市場推廣二合一新品Qsep Ultra生物片段分析儀，搶攻超高齡社會精準健康商機。

董事長蔡守冠表示，光鼎除與大塚電子共同完成Qsep Ultra相關查驗登記以及規劃後續行銷計畫外，未來搭配光鼎持續開發的大健康檢測系列套組，針對特定臨床應用市場先行切入，迎合精準醫療的個人化需求外，也擴大自有品牌產品在日本市場的滲透率。

根據合作意向書，光鼎除授權日商大塚電子於日本市場銷售Qsep Ultra外，雙方將攜手拓展臨床應用市場，而禾茂電與大賀智聯網也將協助共同推廣。光鼎會提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。

Qsep Ultra是全球第一個整合核酸擴增（PCR）與生物片段分析的一站式自動化分析儀，它解決傳統基因檢測需歷經採樣、萃取、PCR核酸擴增與生物片段分析等4個繁複流程且成本居高不下的痛點，並可自動判讀檢測報告。此外，Qsep Ultra若搭配光鼎近年持續投入的癌症基因、遺傳性疾病、產前基因等檢測的相關應用，即可不斷擴大其臨床多元應用的價值。

光鼎表示，日本已將特定的次世代定序（NGS）技術納入健康保險給付體系，並建置全民基因定序資料庫。