鼎基 前七月EPS 2.55元

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鼎基（6585）因達公布注意交易資訊標準公布自結獲利，7月營收2.09億元，年減17.73％，稅前盈餘0.45億元，年增53.86％，稅後純益0.36億元，年成長53.91％，EPS 0.51元。加計上半年獲利，前七月EPS 2.55元。

此外，鼎基擬發行國內第一次有擔保轉換公司債，上限5億元，及國內第二次無擔保轉換公司債，上限2億元。

鼎基為全球前三大TPU薄膜產品供應商，並整合上游TPU造粒至下游TPU產品，具一條龍式生產技術。透過北美分公司開發車用、醫療等利基應用，目前TPU成為高階車款車漆保護膜首選，為鼎基積極發展產品線；微創機械手臂無菌保護套產品通過客戶嚴格認證。

鼎基8月營收2.71億元，月增29.66％，年成長32.60％。分析師認為，受惠美國市場動能強勁，醫療、車用、蘋果相關訂單挹注，加上匯率助攻下，鼎基第三季獲利可望更上層樓，展現逐季攀揚態勢。

研調Global Information預估，全球TPU市場規模將從2019年的25億美元，成長至明年的35億美元，年複合成長率達7.1％。伴隨環保、高階應用趨勢活絡開展，大陸十二五規劃中也將TPU列為重點發展項目之一，鼎基營運動能蓄勢推進。

鼎基表示，醫療訂單相對穩健，明年客戶給的預估數有望年增2成，車用主攻豪華車市場，預期可維持成長，估至11月將對明年展望較明朗。