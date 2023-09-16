蘋果拉貨 玉晶光Q3營收戰高

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玉晶光營收

iPhone 15將於9月22日正式上市，光學大廠自8月開始啟動大量出貨，玉晶光（3406）8月營收也受牽動，來到32.35億元，月增幅大幅成長到50.6％，改寫單月歷史新高紀錄。法人預估，玉晶光第三季營收有望挑戰90億元大關，再締單季新猷。

玉晶光表示，8月營收創歷史新高，是因為旺季效應帶動客戶需求增加，9月訂單仍然不錯，不過，最終營收結果仍須看客戶實際拉貨狀況而定。

玉晶光1到8月營收累計113.77億元，年增5.97％，創下歷年同期新高。

法人預估，玉晶光7月營收21.48億元、8月營收32.35億元，9月若能保持8月的營運狀況，第三季營收有望挑戰90億元。

玉晶光董事長陳天慶曾指出，下半年進入市場需求旺季，預估營收表現將優於上半年，全年營收將以超越 2022年全年營收192.15億元目標。

玉晶光的新投資擴充產能計畫也順利，第二季已小量開出新產能，第三季完全開出原預估的增加產能。

法人指出，首批iPhone 15拉貨潮約半年左右，光學廠位於供應鏈上游，營收動能可以延續到10月，玉晶光第三季營收可望再創新高，隨著營收規模擴大，獲利也可望隨之成長。

而iPhone 15 Pro Max首度採用潛望式鏡頭，雖然首批由大立光供應，但是玉晶光也已經有交貨給日本廠商，未來也有機會能參與潛望式鏡頭商機。