圓剛×NVIDIA 搭AI邊緣運算商機

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圓剛（2417）8月營收2.95億元，月增6.93％、年增3.60％，累計1到8月營收21.69億元，年減21.14％。新冠肺炎疫情期間，圓剛靠著直播設備創下高營收，後疫情時代則積極開發AI邊緣運算解決方案，力圖培養新的營收來源。

圓剛副總經理莊善雯於法說會中指出，第一季營收受消費性電子產品市場衰退影響，表現不佳，但下半年會有高音質麥克風、直播設備等新產品上市，營收將有大幅度成長。

同時，圓剛看好中國大陸直播帶貨風潮，將力推相關軟硬體整合服務。

近期圓剛搭上AI商機，推出全新無風扇AI邊緣運算解決方案「AVerMedia Box PC, D115WOXB」，搭載NVIDIA Jetson Orin NX模組的高性能解決方案。

以高效的系統級模組（SoM）專為嵌入式IoT應用而設計，具有強大的數據分析功能，適用於機器人、製造業、零售業、運輸業及醫療等領域。

圓剛指出，選用此款產品，可以獲得最佳的相容性，而且圓剛與NVIDIA合作，提供高度整合的BSP（Board Support Package）能夠加速軟體的開發，讓客戶能夠輕鬆將解決方案整合到現有的基礎設施中，無需經歷繁瑣的過程。

圓剛還可以提供可靠的技術支援，確保系統保持最新狀態及穩定運行，讓客戶安心。I／O客製化功能讓客戶能夠開發精確的AI解決方案，以應對各種獨特的監控需求，提高效率並提供更大的靈活性。

例如一家養牛業客戶，希望能全天候監控牧場內的每一隻懷孕的母牛，以便及時發現並通知異常行為，來確保母牛及其整個妊娠期間的安全和健康。藉由AVerMedia的解決方案，提供了全面的AI監控系統，成功解決客戶的痛點及需求，並降低潛在風險及可能對業者造成的損失。