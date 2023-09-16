iPhone 15 Plus Q4印度生產有譜

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印度媒體指出，富士康位於印度斯里佩魯姆布杜爾的工廠將於第四季開始生產iPhone 15 Plus機型，目前當地已經開始生產標準版iPhone 15。儘管富士康印度廠已經開始生產iPhone 15標準版，但是現階段產能非常有限，仍然需要透過進口來滿足市場需求。

富士康印度廠計畫第四季開始生產iPhone 15 Plus機型，最快也要到10月下旬才能出貨，因此9月22日開始販售時，仍然完全仰賴進口。

印度官方調查指出，印度智慧型手機市場中，市占率前五大為三星的20％、小米的18％、Vivo 18％、OPPO 11％、Realme 8％，市場由三星和中國大陸廠商分食，蘋果只能算在Others（其他類）中，凸顯出蘋果在印度還需要積極開拓市場。

雖然外在環境有諸多壓力，但是iPhone 15出貨量仍將達到7,700萬台左右，能為供應鏈帶來豐收的成績。

目前在中國大陸的組裝廠持續招聘員工，有些陸廠的員工人數從10萬人增加到了14萬人，富士康在鄭州、深圳、成都等地，也繼續招募蘋果手機組裝的臨時工，時薪高達32元人民幣。

另外，為主攻印度中產階級市場，蘋果也把富士康、和碩、陸廠立訊等組裝廠，帶去印度落地生產。印度媒體表示，富士康已經在印度南部的泰米爾納德邦生產iPhone 15，將會在中國大陸工廠開始發貨後的幾周內就開始交貨。除了富士康外，和碩與被印度塔塔集團收購的緯創產線，也將開始組裝iPhone 15。