黃楷淳率團隊 守護南部水資源

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達人座右銘

達人小檔案

近年來極端氣候影響全球，台灣2021年遇上百年大旱，2023年上半年又面臨約600多日無顯著降雨的旱情，抗旱、防汛兩大難題，持續考驗政府對水資源的應對策略。能順利三年度過兩次大旱，經濟部水利署南區水資源局高屏溪攔河堰管理中心正工程司黃楷淳與其團隊，功不可沒。

黃楷淳畢業於國立成功大學土木工程研究所，專長為土木工程領域內的土壤力學及基礎工程，研究所畢業後，短暫的在營造廠擔任品管工程師，在替代役時期分發到水利署南區水資源局，並從這裡開始與水利署結緣。

「當時我自願前往曾文水庫越域引水工程計畫甲仙工務所服役。」黃楷淳表示，那時向在南水局工作的研究所同學打聽，發現工作環境與氣氛都很好，再加上研究所畢業後，任職品管工程師的營造廠恰好是工程承包商，因而決定投入水利工作。

這段在重大水資源計畫的監造業務第一線服役的經歷，讓他親眼見到工程人員辛勞，與施作工程時面臨的各種挑戰，內心湧起對工程人員無限崇敬，與對水利事業的嚮往，於是他利用工作之餘，全力提升專業技能，準備土木技師與土木高考等考試，2006年雙雙上榜，如願進入南水局大家庭。

黃楷淳先是在工務課待了四年，主要負責監造業務，也就是要求廠商按圖施工、監督廠商依圖說規範要求將工程完成，歷練過幾件完整的工程後，想趁年輕轉換領域、增加個人經歷，便自願調往設計課。

他說，設計課比工務課再往前一段，也就是經過規劃發想、效益評估後的設計產出，不僅是水庫開發，連海水淡化、感潮河段水資源利用等新興水源都有接觸，「對我來說都是很新的東西」，特別是這些設計案件從水庫防淤隧道、更新改善影響評估、到高雄伏流水工程、曾文溪感潮河段水資源處理廠等，每一段都是非常寶貴的經驗。

回顧17年的公職生涯，黃楷淳印象最深刻的經歷，就是2011年時從工務課調往設計課時，所負責的「南化水庫防淤隧道工程計畫」。他說，在經歷莫拉克颱風所帶來的大量淤積、庫容量銳減等危機，水利署構想在南化水庫的上游，興建一座導引上游濁水至水庫下游的排砂隧道，讓颱洪時期所含高濃度的含沙水，流進入水庫前進行水力排砂。

黃楷淳指出，在既有且持續供水營運的水庫施工，還得兼顧營運供水，這項「穿著衣服改衣服」的工作極具挑戰。除此之外，為驗證計畫的排砂效益，同時也辦理實體的水工模型試驗，來驗證規劃時期數值模擬的排砂效果。在執行南化防淤計畫期間，讓他累積了規劃、基本設計檢討與模型試驗的完整經歷，這段期間獲得各界長官、專家許多專業指導，讓後續在重大計畫推動上有更多底蘊。

因應極端氣候，水利工程成近年來國家重要基礎工程之一。黃楷淳表示，水利署未來仍將持續秉持著多找水的原則，規劃開發包括海水淡化、再生水、伏流水等多元水源供應。

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