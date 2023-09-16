趙嘉綺從人出發 將永續融入日常

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趙嘉綺小檔案

達人座右銘

太魯閣晶英酒店位於生態保育區域太魯閣國家公園裡，飯店不新，但在大花蓮觀光飯店住房率與平均房價排行榜上總是領先同業、獨占鼇頭。關鍵原因是，總經理趙嘉綺將「永續」的核心價值融入飯店日常中，關注生態環境、文化體驗、節能實踐、提供在地工作機會等。

趙嘉綺認為必須要將飯店經營與員工關係緊密相連，她相信「建立與同仁有共識的關係，更能將心比心款待旅人」，落實飯店服務業以人為本的價值創造，讓永續ESG從「人」開始、善待也尊重每個人。

受到疫情的影響，2022年的春酒無法讓飯店同仁群聚同歡。今年，很多飯店員工引領期待春酒盛會，趙嘉綺思考：春酒除了抽獎、美食之外，期待透過相聚的機會，在籌備過程中互相學習，同時公司能有「永續日常」的理念宣示。因此，趟嘉綺與春酒企畫團隊討論，決定身體力行連結ESG，號召團隊一同實踐永續共好，這場春酒成了太魯閣的團體創建（Team Building）活動。在打造員工春酒之前，趙嘉綺強調必須以三大目標為指引：一、春酒活動前團隊需要設定目標並共同完成，二、春酒當天很享受、玩得盡興，三、每個人都重要。

太魯閣晶英酒店的團隊創建活動以「結伴共好‧集樹成林」為主題，鼓勵每個人日行萬步，各個部門在十天內須要達成目標，藉由數位運動APP記錄各團隊的步數，過程中可發現，團隊成員互相關注與鼓勵，在意每天的運動量，互相約下班走路運動。有趣的是，有同事赴約拒絕搭車，堅持走30分鐘到餐廳，以達成當日的負責額度，大家的話題圍繞著團隊總目標的達成率，春酒前的每天，飯店很熱鬧，四處可聽到部門之間互相「計較」誰多誰少的計步數，誰又超越了誰的話題。

春酒當天如同飯店園遊會，中西料理、點心飲料、燈光音響規劃、獎項整理等，皆由營運與後勤單位分別負責，熱場演出則由原住民歌手擔綱，這樣的分工增強員工的創意與和責任感，大家帶著自己的餐具參加，不需要準備表演，每個精采時刻都不容錯過，落實「自己的春酒自己辦」。

「相信好的同仁會帶來喜歡我們的客人」，趙嘉綺表示，每年太魯閣晶英酒店春酒企畫團隊有很重要的任務，是對同仁認真付出的尊重。所以，飯店會為「二十年資深同仁」、「年度旅人最愛」、「金牌實習生」得主，拍攝屬於他們個人為主角的紀錄片，這是旅人給予真實評價的累積，側拍他們工作的日常，藏有熱情與堅持，很值得與所有同仁分享。同時，飯店會上傳他們的故事在官方臉書和IG，讓長期關注飯店的老朋友給予他們掌聲，真實友善的互動，意外獲得廣大回響。

趙嘉綺分享，「永續不是口號，是我們的日常！」辦場有感覺的春酒活動，這是經驗累積，也是成功嘗試。趙嘉綺說，透過活動建立團隊共識、激勵大家友善競爭，也說明飯店永續價值的精神，是飯店的日常，每個人都不可或缺。

達人座右銘

人生就像騎腳踏車，想保持平衡就要往前走，提醒自己把臉朝向陽光，這樣就見不到陰影