台南房市 中西區 中古屋最受歡迎

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台南市中西區中古房價摘要

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屬於文教、美食和觀光舊城的台南市中西區，因有大樓興建的斷層，核心蛋黃區新屋受寵，六年最高飆漲83％，最受歡迎的是，總價從800萬元到1,300萬元的20年以上中古屋，最具特色的物件則是無電梯公寓，一釋出即被買走，改為民宿，10坪到20坪的巷內小透天，可做文創和餐廳，同樣受歡迎。

永慶不動產台南大同加盟店長呂啟綸表示，台南中西區近年並無重大公共建設，由於區內最缺停車場，因此，周遭新闢的三個地下停車場，可容納1,139個車位，反而是中西區最受歡迎的建設。

呂啟綸指出，中西區轄內有新光三越百貨三個營業據點、知名的林百貨，以及台南大學、台南女中、家齊女中、中山國中和建興國中等多所明星國高中，創造了鼎盛文教風氣，加上原本就是台南的美食、觀光重鎮，因此，成為台南人口最密集的行政區之一。

遺憾的是，區內新建大樓，出現斷層，幾乎沒有屋齡10年到20年的住宅大樓，他說，區內相對較新的中古屋，目前每坪平均介於28萬到35萬元之間，比三年前的每坪22萬到28萬元，上漲25％到27.27％。

不過，新成屋漲勢則相對凌厲，以台南大學生活圈的指標建案「誠美樸真」，2017年預售時，每坪只有25.4萬元，漲至2020年的28萬到34萬元之後，再揚升到目前的最高成交46.5萬元，六年飆漲83.07％。

呂啟綸指出，屬於中西區核心蛋黃區的台南大學生活圈，因為物件稀少，加上擁有明星學校南師附小、以及區位交通優勢，到南區只要一分鐘、東區兩分鐘、安平區六到八分鐘，便可串接其它行政區的生活圈，成為吸引房市買家進駐的主要。

他說，由於區內新屋每坪單價都已漲至28萬到35萬元了，因此，屋齡25年到30年、兩房加平面車位，總價介於800萬元到1,000萬元的產品，或是屋齡20年到30年、三房加平面車位，總價介於1,000萬到1,300萬元的產品，在價格較低的優勢之下，成為目前最受歡迎的中古屋物件。

台南中西區和安平區，另有一個獨有的房市特色，就是40年以上的無電梯公寓、舊透天，在符合法規之下，可改為經營民宿，每坪單價大約在13萬到18萬元之間，根據樓層的不同，總價介於400萬到700萬元，相當搶手，一釋出即被買走，同樣受歡迎的，還有10坪到20坪的巷內小透天，因為可做文創和餐廳，成為中西區的搶手貨。