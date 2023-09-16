秋日新森活 花蓮絕美步道漫遊山林

花蓮絕美步道活動

秋天的花蓮別有詩意，暑氣消散、蟬鳴漸息，西風染黃了大地，吹落滿地蕭瑟，卻造就了專屬於當季的美景。一起帶著好奇心啟程，沿著花蓮絕美步道深入山林，去聆聽森林鐵道的故事、沉浸漫天的楓紅飄散、欣賞彩蝶共舞的姿態、走訪竹林蜿蜒的祕境。在豐收的季節裡，收穫花蓮的人文、知性和自然生態，讓旅途的回憶也能滿載而歸。

季節限定美景 大農大富平地森林步道

許多遊客認識大農大富平地森林園區的原因，多半是春夏的賞螢活動，但其實秋季的大農大富，也是一處賞楓祕境。大農大富平地森林園區的英文名叫「Masadi Forest」，其中「Masadi」在阿美族語裡是豐盛富饒之意，展現出這片1,250公頃的土地上，蘊含著在地文化的充沛生命力。

園區內共種植了近20種、超過百萬株、占地高達1,000公頃的低海拔樹種，而秋季最為人稱道的，莫過於紅葉紛飛的美景，步道兩側的楓樹樹影直立，與步道相互延伸，帶來一種看不見盡頭的神祕感；起風時楓葉飄落，一片橘紅，看著心裡也跟著溫暖起來。除了楓紅美景，在進出入園區前，不妨在七彩釣竿橋周邊繞一圈，秋季的溪床上布滿遍地芒草，隨風搖曳的姿態恍若輕盈的舞者，白茫茫的景象也如同山林間開出的浪花，美不勝收。還未看過的旅人，今年秋天就來大農大富欣賞專屬的季節限定吧！

與彩蝶共舞 富源步道群

位於瑞穗鄉及萬榮鄉交界的富源國家森林遊樂區，憑著適合蝴蝶生長的地理條件，因而獲得蝴蝶谷的美稱，同時也是台灣最大的樟樹林遊樂區，瀑布和溫泉更是聞名遐邇，是花蓮山林旅遊行程中熱門選擇。

園區內規劃多條步道，遊客可以選擇環溪、環山步道，每條步道彼此相連形成步道網絡。隨著龍吟吊橋的開放，遊客可以更深入山林，親身體驗蝴蝶谷的獨特魅力，由於此處擁有多種蜜源植物，被此吸引來的彩蝶數量眾多，連保育類的黃裳鳳蝶都曾出沒於此；園區內也設有蝴蝶生態網室、蝴蝶標本展示館，為眼前的美景補充知性的學理。走過吊橋時，別忘了停下腳步欣賞富源溪，日據時代富源溪曾因溪水長年潔白清澈而稱「白川」，還有不遠處隆隆作響的龍吟瀑布，襯著耳邊的山鳥鳴叫，彷彿置身在清新卻又使人沉醉世外桃源裡。

農村新亮點 羅山村里山竹林散步道

羅山村過去以泥火山最為著名，泥火山豆腐更是旅人到此必嘗的特色美食，而除了豆腐，羅山村還有什麼特色呢？鮮少人知道羅山村過去是台灣製作斗笠的主要產地，只是隨著產業沒落，竹林也閒置荒廢。為了加深羅山村旅遊的深度，今年初在居民與羅山社區發展協會互相協力的支持下，曾經荒廢的一整片竹林，蛻變成宛若武俠電影裡的場景─「里山竹林散步道」。

步道由石階構成，蜿蜒地穿過疏伐後的竹林，漫步其中可見隨風飄逸的竹林、一旁的湖景以及遠方的羅山瀑布，此外為了活化竹林，羅山村致力透過合作的方式，重新賦予竹子的產業價值，除了竹編製品外，竹炭、竹醋液等產品也深受遊客喜愛；步道的修築也串連起周邊泥火山、大魚池等景點，如同一條珍珠項鍊，讓羅山村的旅遊能量能繼續在縱谷間閃閃發光，既實踐了資源永續發展的目標，也讓產業與在地發展能持續共好。