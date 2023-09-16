橋頭糖廠AI導覽 旅遊新體驗

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高雄橋頭糖廠文化資源豐富、周遭美食林立，也是第一間有捷運直達的糖廠，交通便利，是臺灣旅遊熱門景點，為提供更全面的旅遊體驗並結合5G通訊及AI技術，由愛吠的狗娛樂有限公司導入影像辨識及ChatGPT等數位應用，並攜手橋頭糖廠與高雄捷運等營運場所，結合廠區、老街在地商家共同建置旅遊導覽地圖，整合旅遊資訊並打造智慧導覽服務，創建當地指標性線上服務。

數位導覽服務預計112年9月底上線，天氣逐漸涼爽，是安排出遊的好時機，不妨搭高雄捷運來橋頭糖廠一日遊，透過AI導覽，探索百年糖廠、踩點在地特色店家，也別忘了返家前，到冰品展售中心，品嘗美味的台糖冰品，另外中秋將至，台糖花卉中心提供烤肉、土窯預約服務，歡迎結伴揪團，秋遊橋糖。

橋頭糖廠除捷運可直達，也是全台唯一五分車站與捷運站共構的糖廠，交通方便、周邊美食、特色店家多，近期園區AI導覽服務將建置完成，可串聯捷運站、展售冰店、遊客中心，提供來訪遊客完整旅遊資訊，如糖廠歷史、古蹟介紹、糖廠、老街美食特色店家，另外也可搭配糖廠活動行銷，建構完善旅遊資訊。

在地特色店家吉照故里茶道院則指出，透過導入AI系統與ChatGPT應用，遊客在家就可以先使用數位導覽服務，探索糖廠景點及特色店家，系統也能安排推薦行程，且可透過線上與店家訂位、預購餐點，遊客不論是舊地重遊或是初來乍到，都可輕易取得最新的旅遊導覽服務及店家資訊。

說到橋頭，除了糖廠外，就屬老街，舊稱為「橋頭小店仔街」，自清朝時就有所記載，屬南來北往的要道，人潮匯集，商業聚落因應而生，時至今日，甫過中午，攤販陸續就位、吆喝聲不絕於耳、小店仔街的熱鬧繁榮至今不曾改變，老街比鄰糖廠，在地美食豐富，舉凡肉燥飯、米糕、羹湯及省道旁傳承三代的太成肉包皆是饕客的口袋名單，也是在地橋頭人的下午茶。