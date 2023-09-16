不止美國！英國也有9月魔咒 盤點過去300年五大金融危機

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時間到了9月，又讓大家想起美股的「9月魔咒」了嗎？華爾街資深投資人Ed Yardeni認為「人們這樣說有其道理」，因為自1945年來，標普500指數在9月平均下跌0.73%，但同期其他時間的月平均漲幅達0.7%，且自1928年來魔咒發生機率高達55%，就連在大西洋彼岸的英國也有類似說法。

英國詩人艾略特曾在詩作《荒原》中稱4月是最殘忍月份，但在英國經濟與金融史上，9月才是最不受歡迎的月份，常發生股市暴跌、銀行波動與貨幣貶值等金融災難，像是1720年南海泡沫跟去年「特拉斯經濟學」的潰敗，過去9月還發生過那些大事，一一盤點。

1720年9月 – 歐洲三大泡沫「南海事件」

時間倒回300年前，英國因長年征戰負債累累，為了償還債務，決定以出售特許經營權的方式，在1711年成立海外貿易公司「南海公司」，要求該公司須購買1000萬國債來幫忙政府償債，政府則支付6%利息及每年8000英鎊給南海公司。1713年西班牙王位繼承戰爭結束後，西班牙短暫允許英國可壟斷在美洲的奴隸貿易，南海公司獲得特許經營權，由於奴隸貿易當時被視為很賺錢的行業，南海公司前景被大為看好。

南海公司股價1720年7月曾飆至破千英鎊價位。圖／社會科學研究網SSRN

泡沫發生前，南海公司股價都保持在相對溫和上漲範圍，直到1719年末，該公司提出一項名為「南海計畫」大型換股方案，在1720年2月獲得國會通過後，南海公司股價從120英鎊暴漲至7月的1050英鎊，英國民眾瘋狂追捧，就連大名鼎鼎、發現地心引力的牛頓都忍不住進場炒股，之後因投機交易與詐騙公司太過盛行，英國政府立法限制導致民眾縮手，南海股價從9月開始一路向下崩跌，數以千計股民血本無歸，牛頓最終更損失超過2萬英鎊，是他擔任皇家鑄幣局局長年薪2000英鎊的10倍！

1931年9月 – 英鎊脫離「金本位制」

英國是最早實施金本位制的國家。圖／路透社

英國在經濟大蕭條初期，跟其他大多數主要國家都受到金本位制的限制，也就是貨幣發行量必須跟擁有的黃金數量掛勾，確保面臨國際收支赤字的國家無法透過貶值擺脫困境，只能透過通貨緊縮恢復競爭力。英國在第一次世界大戰開始時暫停使用金本位制，之後在1925年回歸，卻造成經濟成長緩慢、高失業率，及削減福利支出來平衡預算的壓力。

英國在1931年9月宣布退出金本位制後，英鎊兌美元匯率一瀉千里。圖／聯準會FRED經濟數據庫

當時執政的工黨政府在壓力下垮台，英國最終在1931年9月20日宣布退出金本位制，引起其他國家仿效，但自英國退出金本位制後，英鎊作為國際貨幣的地位也開始動搖，接下來3個月兌美元匯率也重貶30%。

1992年9月 – 索羅斯引發的「黑色星期三」

索羅斯砸逾100億美元放空英鎊，最終迫使英國退出歐洲匯率機制。圖／路透社

英國史上第三次9月危機則來自「金融巨鱷」索羅斯，當年英國在經濟衰退中苦苦掙扎，英鎊面臨強大貶值壓力，執政的保守黨政府雖想藉由降息等貨幣政策來刺激經濟，但卻受制於歐洲匯率機制（ERM），加上英鎊跟德國馬克掛勾，索羅斯預期英國最終會退出ERM，因此大舉砸下100億美元放空英鎊，逼得英國央行一天之內兩度升息來阻止英鎊兌馬克匯率持續貶值。

雖然英國央行奮力抵抗，但收效甚微，直到9月16日外匯儲備用罄，英鎊潰敗，英國政府被迫宣布退出ERM，英鎊大貶15%，隔天英國股市也向下走跌，英國央行損失超過33億英鎊，索羅斯則獲利超過10億英鎊，由於當天是星期三，因此又被稱為「黑色星期三」事件。

2008年9月 – 雷曼兄弟與瀕臨死亡的全球銀行體系

2008年9月，美國中型投資銀行雷曼兄弟破產，戳破美國房地產的美好假象，當時許多金融機構為了放大收益，創造出許多不透明又複雜的新金融工具，在市場低迷時成為巨大風險。

投資人當時不確定哪些銀行虧損，只能假設每家銀行都潛藏危機，動手撤離資金，導致銀行缺乏資金彌補潛在損失，多家大型投資銀行瀕臨倒閉，逼得政府介入紓困，當時英國的蘇格蘭皇家銀行（現改名為NatWest集團）跟駿懋銀行也遭部分國有化，各國央行大幅降息以緩解金融危機對本國經濟造成的影響。

2022年9月 –短命英相特拉斯與「迷你預算案」

在任僅44天的特拉斯是英國史上任期最短的首相。圖／路透社

去年9月23日，英國面臨高燒不退的通膨壓力，時任財政大臣夸騰卻提出「迷你預算案」，宣布將啟動1972年來最大規模減稅措施以刺激經濟，但卻招致強烈批評，市場劇烈反應，股匯債市齊跌，英鎊兌美元跌穿1.09美元大關，創37年新低，兩年期英國國債殖利率飆升至近4%，創2008年新高，英國股指富時100也收低2%，創3個月低點。

英鎊兌美元在夸騰宣布迷你預算案後一度貶至歷史低點。圖／雅虎財經

隨著國債殖利率大幅攀升，英國退休基金面臨破產風險，英國央行被迫動用650億英鎊購債救市，英鎊更在夸騰進一步表示將實施更多減稅措施後，在9月26日持續下探至1.0327美元，創下歷史新低，短短2個交易日重貶約7%，30年期國債殖利率也竄升到5%之上，直到夸騰一周後宣布取消廢除最高稅率政策後，英鎊兌美元才收復自迷你預算案宣布以來的失土，但夸騰最終在10月14日遭英國首相特拉斯撤換，特拉斯也在同月因施政失民心而被趕下台，成為史上任期最短的英國首相。

除9月魔咒外，在美國股市還有「5月魔咒」，以及市場經常發生重大轉折的「10月魔咒」，但不論魔咒最終是否發生，其實要傳達的是股市的季節性走勢，如果沒有危急經濟的大事件發生，進出場時機仍須由投資人自行判斷。