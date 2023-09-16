長庚醫院跨林口、基隆院區重磅研究 證明〝固定療程B肝治療〞可以大幅減少肝癌

台灣B肝治療再現重大突破！林口長庚及基隆長庚的肝病研究中心跨院合作，針對1,087位肝硬化病人進行長達十年的治療追蹤，結果證明固定療程組病人相對於長期服藥組病人，不但肝癌發生率減少50.3%，病毒的清除率更超過12.8倍，肝病死亡風險亦減少67%。這項成果可望繼續引領B肝治療邁入新里程碑，造福更多B肝病人。

長庚醫院14日發表這項全球矚目的固定療程B肝治療的研究成果，是目前樣本數最大、追蹤年代最久、最具說服力的研究，近日已獲肝臟學頂尖期刊「肝臟學(Hepatology)」接受並準備刊登。固定療程B肝治療最早是由在國際B肝研究領域有極崇高地位的中研院院士廖運範教授在2000年「亞太B型肝炎指引」提出，歐美肝病學會2016年起跟進，他是本研究的指導作者，也特別出席記者會來肯定長庚肝病研究團隊多年來持續不懈的努力，研究團隊成員包括林口長庚肝病研究中心簡榮南教授、鄭文睿教授、陳益程副教授、基隆長庚肝病研究中心林志郎教授。

●B肝抗病毒藥物，確實達到防治成效

簡榮南教授表示，台灣自1986年率先全球於新生兒全面施打B肝疫苗，至今成果斐然，青少年的B型肝炎表面抗原(HBsAg)帶原率由10-12%下降至0.8%，現況全台感染B肝的人數約為180萬，其中約有四成病人會引起反覆性肝炎發作，有可能需要服用抗病毒藥物治療。

健保自2003年起開始有條件給付B肝抗病毒藥物，不論是e抗原(HBeAg)陽性或陰性，肝功能(ALT)上升至正常值上限的二倍以上(>72U/L)二次，中間相隔三個月，就可開始考慮服用抗病毒藥物。但若追蹤中發生黃疸指數(total bilirubin)>2 mg/dL，或凝血酶原時間超過正常值三秒以上，可及時服用抗病毒藥物治療，不需觀察三個月。截至目前為止，B肝抗病毒藥物治療成績可觀，國人慢性肝炎及肝硬化死亡率，從2003年十大死因第六位，降至2022年第十一位，死亡人數也從最高的每年5,621人降至4,107人，肝癌的死亡人數也由每年8,479人下降至7,781人，慢慢可看出B肝防治的成效。

●B肝屬免疫疾病，有機會產生自發性免疫病毒清除

簡榮南教授進一步指出，目前B肝的口服抗病毒藥物，僅只抑制病毒繁殖，無法有效清除存在肝細胞核內的病毒基因體(cccDNA)。反觀宿主的免疫功能，是目前清除cccDNA的唯一利器。有趣的是，在健保規範之下的藥物固定療程治療後停藥，若是發生肝炎復發，剛好給宿主一個機會產生自發性免疫病毒清除。

但B肝肝炎發作為何需要觀察三個月?陳益程副教授解釋，B肝屬去氧核醣核酸(DNA)病毒，本身並無直接致病性，發炎是肇因於宿主的免疫T細胞反覆性攻擊帶有B肝病毒的肝細胞，引起肝細胞的凋亡及纖維化的結果，屬於免疫疾病，所以當患者發生肝功能(ALT或GPT)上升，肝臟發炎同時也讓病毒減少，並不急著治療，臨床應觀察三個月來判斷宿主有無機會產生自發性免疫病毒清除。這與愛滋病或C肝屬於病毒疾病，只要有病毒存在就必須給予抗病毒藥物治療方向有所不同。

●B肝病人不敢停藥，但文獻發表其實風險不大

目前健保對HBeAg陰性的患者，提供三年的口服抗病毒藥物治療，治療中需驗三次B肝病毒(HBV DNA)，每次間隔六個月，若均為陰性即可停藥。鄭文睿教授表示，我們在2018年的研究，同樣也發表在Hepatology顯示，停藥後六年內有21%的患者可持續維持肝功能正常及有效抑制病毒，每年有6.3%達到HBsAg消失，另有19%的患者發生病毒復發但肝功能正常，不需治療，每年也有2.4%達到HBsAg消失。反之，若發生肝功能上升及病毒復發的患者(約有22%)，若選擇暫不治療，六年有19%的病人達到HBsAg消失，但患者(約有39%)若選擇繼續藥物治療，每年卻僅有0.2%的病人達到HBsAg消失，值得重視。

林志郎教授認為病人通常擔心的是停藥後一旦肝臟發炎，會發生肝臟代償不全甚或肝衰竭，因此不敢停藥，但其實風險不大，根據目前國內外的統合性文獻發表，其機率均小於1%，因而死亡的病例更少，後者更可經由規律且密集的追蹤和及時的治療來減少其發生，很清楚的比起長期治療，固定療程有優越的安全性及療效，不過仍有部分學者會因為考慮樣本數不夠大、追蹤年代不夠久，而有所保留。

●長庚跨院區合作，追蹤10年顯示固定療程組較優

因此為了進一步證明固定療程的安全性及療效，以減少醫師及患者的憂心，林口長庚及基隆長庚的肝病研究中心跨院合作，針對1,087位服用口服抗病毒藥物的B肝相關肝硬化病人進行長期追蹤研究，其中494位為固定療程組，593位為長期服藥組。在平均追蹤10年後結果顯示，固定療程組的肝癌發生率比長期服藥組低(15.7%比26.8%)，肝病死亡風險亦減少67%，同時固定療程組的病毒清除率也高過長期服藥組12.8倍。

●個案分享

53歲的肖先生是B肝帶原者，在48歲時因反覆肝炎發作而接受肝臟切片檢查發現有肝硬化，開始接受三年口服抗病毒藥物治療，治療過程中病毒抑制效果佳，兩年半時間都穩定處在病毒完全偵測不出的狀態。表面抗原定量也從開始治療時1358 IU/mL降到726 IU/mL，在與醫師討論後進行停藥與密集追蹤，過程中雖曾一度血液中病毒上升超過2000 IU/mL，但肝功能僅輕微異常，持續臨床追蹤，表面抗原定量在停藥滿第二年時跌到100 IU/mL以下，在停藥第8年正式消失並隨後出現抗體。超音波也從原本肝硬化的表現在停藥第二年後逐漸有改善，第九年時已看不出有肝硬化的跡象，彈性纖維超音波也顯示輕度纖維化(第一級)。

●B肝病人應遵從醫囑，定期追蹤

廖運範院士表示，這項研究結果給了固定療程B肝治療重量級的證據，比起長期服用藥物，姑不論金錢的耗用，服藥的不便，光是可大幅減少肝癌，增加病毒清除及增加病人存活，就應相信，B肝固定療程的證據強烈顯示，此治療方式會給病人帶來最大的好處。院士也提醒所有B肝患者，應定期追蹤，生活作息宜正常，需服藥治療者，應遵從醫囑服藥，一旦停藥，更應遵從醫囑定期追蹤，如此雖有B肝，仍可過著彩色人生。