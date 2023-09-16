大陸專家解讀 猴痘納入乙類乙管是否意味疫情有擴散風險

澎湃新聞16日報導，中國國家衛生健康委15日發布公告稱，自20日起將猴痘納入乙類傳染病管理，採取乙類傳染病的預防、控制措施。北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾與大陸國家感染性疾病臨床研究中心主任、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲等專家表示，近期，猴痘在高風險人群可能會持續存在，病例數可能會有所上升。此次納入乙類乙管，一方面使得管理猴痘的防控措施將更具有法律依據，所有防控部門、醫療部門的工作人員依法實施工作，更具有權威性和可實施性。另一方面猴痘患者也必須履行配合調查義務，同時也應獲得個人隱私的法律保護。 此外，專家提到，從猴痘的致病性、傳播能力、易感人群來看，猴痘傳染病目前不會對公共衛生造成很大威脅。 2020年10月，大陸國家衛健委發布的《傳染病防治法》修訂徵求意見稿提到，乙類傳染病是指對人體健康和生命安全危害嚴重，可能造成較大經濟損失和社會影響，需要採取嚴格管理，落實各項防控措施，降低發病率，減少危害的傳染病。 猴痘為何此時納入乙類乙管？李侗曾表示，中國從6月出現本土病例，並且6、7、8月持續出現，且出現病例的地區越來越多，鑒於這種情況，猴痘可能在未來一段時間內會持續存在。尤其在高風險人群有可能還會持續存在，病例數近期可能會有所上升，所以需要一個長期制度明確下來。 盧洪洲也表示，猴痘納入乙類乙管，一方面使得管理猴痘的防控措施將更具有法律依據，所有防控部門、醫療部門的工作人員依法實施工作，更具有權威性和可實施性。另一方面猴痘患者也必須履行配合調查義務，同時也應獲得個人隱私的法律保護。 今年6-8月猴痘疫情監測情況顯示，中國大陸月新增報告猴痘確診病例分別為106例、491例、501例。其中6月有6個省份出現猴痘確診病例，7月猴痘確診病例分散至23個省市區，8月則有25個省市區出現猴痘確診病例，病例數呈上升趨勢。 同時，今年8月疫情監測情況顯示，8月確診的501例猴痘患者中首次出現5例女性，並出現除性接觸以外的密切接觸者發生感染。 猴痘傳染病目前會不會對公共衛生造成很大威脅？盧洪洲表示，猴痘的傳播途徑仍然是密切接觸傳播為主，尤其是同性行為人群的性接觸傳播被高度關注；其致病力並不大，大陸全國目前尚未出現猴痘致死病例，本地區也尚未出現重症病例。「這意味著從猴痘的致病性、傳播能力、易感人群來看，猴痘傳染病目前不會對公共衛生造成很大威脅。」 在李侗曾看來，目前猴痘傳染病還不會造成大範圍傳播，「目前猴痘主要還是經黏膜和破損的皮膚侵入人體。男男性行為更容易感染，異性的性接觸也可以感染，但普通人群感染很少。目前，我們對猴痘病例的密接人員進行觀察，發現基本上沒有發生性接觸，就不會被傳染。」李侗曾提到，日常接觸感染猴痘的風險是非常低的，普通群眾沒有必要擔心。 「主要是重點人群，高風險人群要注意。」李侗曾表示，如果發現周圍有猴痘患者或者發現有人症狀像猴痘如出現發燒、皰疹，就盡量不和其發生皮膚的密切接觸。另外，如果自身皮膚有傷口，外出時應該使用創可貼或者紗布等把傷口遮蓋住，避免有裸露傷口接觸他人。