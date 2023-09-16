銷量成長400％！華為Mate60後下一步 分析師預告：會大發

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【旺得富理財網 李宗莉】陸民眾瘋搶華為Mate 60系列，經銷商預測，若產能都充足，Mate 60系列全球銷量有望達到5000萬支規模，對比上一代Mate 50系列約賣出千萬支，足足跳增4倍之多。知名分析師郭明錤預測，P70、Mate70甚至下一代可折疊的Mate設備都已在籌備中，明年華為智慧手機業務有望成長2倍，4000萬支將成為旗下旗艦產品線的基本盤。

澎湃新聞引述上海華為經銷商的說法指出，當前對Mate 60系列的銷量預期非常樂觀，現在預訂Mate 60 Pro最早10月到貨，預計「雙11」過後供應狀況好轉，但年內供給端仍偏向緊俏，並指若產能無虞，看好Mate 60系列全球銷量能達到5000萬支，遠超Mate 50系列近1000萬支。

產能方面，報導引述產業鏈人士表示，目前Mate 60發貨周期拉長，除需求暢旺，另因供應鏈備貨不及，因此目前預估Mate 60系列銷量為2000萬支左右，與日前大摩推估今年約1500萬支，數字較為接近。

不過，日前傳出華為已將Mate 60系列下半年出貨目標提升20％，全年出貨量至少4000萬支，Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+出貨量上調至2000萬支。

知名分析師、天風國際分析師郭明錤則透露，華為新旗艦機型P系列和Mate系列預計將釋出3000~4000萬支的零組件訂單，確信其中包括P70、Mate70，甚至下一代可折疊的Mate設備。

同時，PCB廠華通將成為下代P和Mate系列設備的主機板供應商，2024年P和Mate系列手機將成華為自2019年美國禁令以來，最大的成長動力，2產品線加總後，將使明年華為智慧手機業務大幅成長150%~200%。

郭明錤認為，隨Mate 60 Pro大獲成功，華為正對供應鏈進行改造，不僅今年總出貨量由3000萬支，拉升到4000萬支，明年起，4000萬支的數字，可能只能代表旗艦產品線，顯示明年的營運爆發力更勝今年。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。