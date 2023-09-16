進口蛋錯標效期 食藥署即起全台查核4000件

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台農蛋品公司進口巴西進口蛋誤標保存期限，全面回收下架。食品藥物管理署今天表示，即日起規劃加強市售雞蛋稽查專案，針對全台量販店、賣場、超市、超商及市場等通路進，查核雞蛋外觀、標示等，預計今年底前查核4000件。

巴西進口蛋效期問題引發爭議，台農蛋品公司承認日期誤標，該批蛋已全面回收下架。食藥署與地方衛生局11日前往台農蛋品稽查，採集到產品標示有效日期為2023年10月5日，但根據邊境報驗資訊，這批產品外箱上標示有效日期為今年9月24日，因此認定台農在產品標示上確實有問題，依《食安法》可裁處4萬到400萬元。

食藥署副署長林金富表示，鑒於近期各界關切進口蛋品安全議題，食藥署規劃加強市售雞蛋稽查專案，聯合地方政府衛生局，即日起至今年12月31日，針對全國販售雞蛋通路，例如量販店、賣場、超市、超商及市場等，通通納入查核，希望確保所有上架的雞蛋都符合《食安法》規範。

林金富表示，本次稽查有兩項重點，首先是針對動物用藥殘留須符合《食安法》規定，預計年底前抽驗320件，另外將查核雞蛋外觀、標示，包括：雞蛋外殼有無完整、破裂，雞蛋本身有無變質、腐敗、發霉等情形，以及外包裝標示品名、原產地（國）、有效日期、負責廠商名稱等，預計年底前查核4000件。

對於外界擔心進口蛋恐混入國產雞蛋販售，林金富強調，這也在本次稽查範圍內，只要以源頭端和後市場端的資料互相勾稽，一比對就很清楚；洗選廠須提供每日工廠作業紀錄、銷向資料，而通路端須提供進貨來源資料，如果業者拿不出來，將可依《食安法》開罰。