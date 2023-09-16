不存股也能爽吃高股息ETF豆腐？專家：這4檔等著被買爆

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【旺得富理財網 李宗莉】高股息ETF買氣高燒不退，在年配息的0056（元大高股息）因應後起之秀00878（國泰永續高股息） 挑戰，改為季配息後，2檔ETF規模近期都穩站在2千億元之上，但6月開募成立的00929（復華台灣科技優息），主打首檔月配息高息ETF，短短3個月，便以史上最快速度衝破600億元規模，威脅老大哥0056和00878的地位。

摩爾投顧分析師陳昆仁指出，00929短期間快速累積規模，如果你提早買好成分股，就有機會讓00929幫你抬轎，因為ETF 屬於被動投資，當投資人買進，ETF就要將投資人買進的金額，依照成分股比例去買進股票部位。

以00929的主要成分股為例，矽創 、健鼎、聯發科、新普、京元電子等，持股比都超過3%， 由於9月來增加超過260億元規模，00929得把前述幾檔持股，各買進約8億元部位，或許對大股本的聯發科沒有太多影響，卻將股本相對小的矽創、健鼎等，直接買到變成每天創新高的飆股。

只要投資人持續熱買，這些高股息ETF，在成分股尚未調整之前，就要繼續被動（被迫）繼續買進成分股的持股部位。以00929為例，1年之中，只有在6月調整一次成分股，無形之中，等於也是攤在陽光下被吃豆腐。

反之，0056、00878等因重壓廣達、緯創、技嘉等AI族群，受到投資人賣出，也讓ETF被動式賣股，帶來AI族群額外賣壓，這也是近期AI股籌碼面疲弱，股價陷入整理的原因之一。

陳昆仁叮嚀，投資人當然可以吃被動式ETF買盤的豆腐，但也要小心，萬一這些成分股被買到超過基本面，也可能被有心的特定賣壓，逢高獲利了結，屆時萬一投資人對ETF買盤跟不上的時候，個股股價恐怕成為短線高點。

畢竟高股息ETF規模日漸壯大，持股助漲助跌的現象，會越來越加明顯，建議投資人在選股時，也要將ETF對籌碼面的影響估算進去，才不會被投信的買盤或賣壓，影響到投資決策和股價表現。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。