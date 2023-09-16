《傳產》豪辦一級戰區在七期 台中商辦具三大動能

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台中七期不只是富人最愛豪宅區，指標建商也相中這塊最精華蛋黃區未來辦公需求，一棟棟商辦大樓拔地而起，使七期也化身中區重要的豪辦聚落。據信義全球資產觀察今年台中商辦市場租賃交易情形，七期商圈今年上半年租賃規模已衝破1千萬元，接近去年一整年的交易水準，強佔大台中半數交易額，成為豪辦一級戰區。

信義全球資產統計台中辦公室租賃實價登錄資料，今年上半年台中辦公室租賃交易租賃量大爆發，已達1,911萬元、超越2022年全年1,830萬交易規模；其中西屯區七期商圈為台中商辦市場交易主力，今年上半年貢獻了1,031萬，接近去年一整年1,137萬元的交易量，佔全市總交易的54%，可見今年台中的商辦市場欣欣向榮。

據信義全球資產台中商業仲介部觀察，台中集結海、陸、空交通優勢，傳產、精密機械等隱形冠軍聚集，在全球供應鏈中有舉足輕重的地位，產業含金量極高，近年還有台積電中科擴廠、離岸風電產業鏈進駐，使中部產業呈百花齊放，也帶動辦公室交易需求。

信義全球資產總經理林三智分析，台中商辦市場成長動能有三，其一是企業為提高國際接單競爭力，需要一個可接待客戶、展現公司實力的氣派辦公室，廠、辦分離趨勢下，七期商圈的商業氣息及豪辦新供給，成為企業租、買客首選。其二是在地企業的置產需求，企業經營為分散風險，會將手上資金進行多元化配置，而商用不動產相對其他金融商品來說較為穩健，無論是自用、收租，從長期持有來看，都具備一定增值效益。

其三是跨區域企業總部需求，近期從市場交易可觀察到，許多在北部原本就有企業總部的公司，為拓展營運服務範圍，也選在中部設置第二總部，如艾司摩爾今年就租下七期原衣蝶百貨部分樓層，做為在台灣的中部營運總部。此外，相較台北信義區頂級辦公室最高租金單價落在4千至5千元，台中豪辦單價約在1千5百元至1千8百元，價格對承租方來說相當有競爭力，也會吸引企業主進駐。