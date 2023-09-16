《產業》電信三雄深耕內容產業 獲金鐘獎入圍肯定

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【時報記者王逸芯台北報導】「第58屆金鐘獎」日前入圍名單公布，卻意外成為電信三雄另類較勁戰場，在數位匯流趨勢下，電信業紛紛加碼投資內容產業，而三雄投資出品的戲劇也均有入圍本屆金鐘獎，也展現出電信業深耕內容不是喊喊而已。

中華電(2412)共同出品的台劇《牛車來去》、《我願意》囊括金鐘獎18項大獎提名。《牛車來去》與《我願意》本次入圍金鐘獎分別榮獲8項及10項大獎提名，其中《我願意》入圍戲劇節目男配角獎甚至開出雙蛋黃，由同劇演員楊大正、鄒承恩雙雙入圍同一獎項，形成自家競爭局面。

遠傳(4904)friDay影音聯手公視出品《你的婚姻不是你的婚姻》金鐘傳捷報，共獲得11項入圍提名，其中，由夏于喬主演的《梅莉》入圍了電視電影及迷你劇集女主角獎，《聖筊》劉冠廷與孫可芳雙雙入圍迷你劇集男女主角，而藍葦華主演的《尾號1314》也獲得迷你劇集男主角提名，其中這幾部也入圍多項導演、編劇、攝影等大獎。

台灣大(3045)MyVideo共同出品的《茁劇場》，入圍第58屆金鐘獎「迷你劇集」、「迷你劇集男主角」等六大獎項。台灣大表示，新類型主題台劇《茁劇場》由王小棣、蔡明亮、陳玉勳、瞿友寧、王明台、徐輔軍、廖士涵與安哲毅等8位知名導演共同籌畫，台灣大MyVideo共同出品，將優秀的台灣文學作品改編，以「懸疑推理」、「靈異恐怖」、「愛情成長」與「人物傳記」四大類型為主題，改編開創出新類型主題台劇。