大專雙語計畫第二期起跑　重點培育增3校、經費再加2億

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民進黨政府執意推動的雙語政策，即便執行以來為人所詬病，但政府執意繼續辦理。而大專校院學生雙語化學習計畫第二階段也已開跑，教育部表示，在第一期獲得核定的台灣大學、中山大學、成功大學、與台灣師範大學之外，第二期重點培育學校再新增清華大學、政治大學與台灣科技大學，經費補助額度也比第一年增加近新台幣2億元，將在112至114學年度執行。

教育部說明，包含第一階段核定學校在內，目前兩階段共核定7所重點培育學校，包含中山、成大、台大、台師大、清大、政大及台科大等45個重點培育學院及29所普及提升學校。

經費方面，教育部指出，雙語計畫經費來源為前瞻計畫，第一階段在110到111學年度，每年補助學校約新台幣5.8億元，第二階段為112到114學年度的補助學校約7.7億元，年增近2億元補助經費。同時，將於重點培育學院外加校級補助經費，著重校級整合資源投入教師增能及學生輔導支持措施。

在執行方法上，教育部提到，重點培育學校與學院，2024年需至少有25％的大二學生，其英語能力在聽說讀寫達到歐洲共同語言參考標準（CEFR）B2以上的流利精熟等級，同時至少有20％的大二學生與碩一學生，在其當年所修學分中，20％以上為全英語課程。

教育部也說，第二階段雙語化學習計畫重點在於強調學校透過課程改革強化學生英語能力，作法為兩大方向：

(1)提升學術英語(English for Academic Purposes EAP)及專業英語(English for Specific Purposes ESP)能力：改革大一英文課程規劃，將此類課程聚焦於EAP、ESP之教學內容，有助學生銜接進入EMI課程修讀。

(2)提升聽說讀寫能力：透過開設培力課程，強化學生聽說讀寫能力與培養說寫表達技巧，有助學生於EMI課程吸收專業知識與促進師生互動，提升學習成效。