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《產業》TPCA與TTEO攜手 促進泰生PCB就業媒合

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【時報記者張漢綺台北報導】為協助產業解決泰國新廠急需泰籍人才問題，台灣電路協會(TPCA)與泰國貿易經濟辦事處(TTEO)攜手舉辦「Thai Student PCB Job Fair-泰生PCB就業媒合會」，透過此媒合會嫁接在台泰生的就業需求，進一步讓泰生了解PCB產業的重要性，促進台泰雙邊交流。

有鑒於PCB產業鏈因應地緣政治，已有多家廠商於今年計畫赴泰國投資新廠，台灣電路板協會執行副總幹事洪雅芸強調，自疫情緩解後台灣PCB供應鏈因應客戶分散風險要求，已擬於東南亞各國設立新據點，隨著廠商陸續公告投資計畫，其中泰國將成為台商PCB第三個產業聚落，估計此波泰國投資總額達430億泰銖，將創造超過15,000個就業機會，實質為泰國和台灣的經濟做出貢獻。

為協助產業解決泰國新廠急需泰籍人才問題，參加活動的台灣企業包括臻鼎科技(4958)、華通電腦(2313)、欣興電子(3037)、滬士電子、金像電子(2368)、燿華電子(2367)、華立企業、洋基工程、新武、尖點科技(8021)、顥葳、大量科技及天丞共十三家台灣電路板產業企業與學生於現場充分交流參談，此次活動為在台泰籍學生提供了一個良好的平台，讓他們可以更加瞭解電路板產業並且認識台資的企業公司，未來更可能進一步加入台灣電路板產業，為台資企業貢獻心力。

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