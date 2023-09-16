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《通網股》中華電用科技助攻 台灣智慧遠距醫療落地泰國

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【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)參加由泰國工總於曼谷舉辦的「2023臺泰產業鏈高峰論壇」，宣佈完成泰北地區Overbrook醫院遠距醫療專案第一階段，另外，中華電、泰北Overbrook醫院及彰化基督教醫院(簡稱彰基)也共同簽署了第二階段合作備忘錄(MoU)，將合作範圍擴大至智慧醫院。

中華電泰國子公司長期深耕當地資通訊市場，在智慧城市及智慧能源等領域取得多項成果，並持續推動台泰雙方多元化發展。本次合作即是將智慧醫療解決方案從曼谷推展至泰北清萊地區，藉由中華電信遠距醫療平台(SynDr)，可串連醫療端感測設備與醫院端的醫療資訊系統進行遠距會診，並記錄病患生理量測數值及個案資訊，提供Overbrook本院和Chiang Khong、Mae Sai兩間邊境診所之三地遠距醫療服務，以提高邊境居民醫療服務品質，改善醫護人員工作流程，讓Overbrook醫院成為泰北智慧醫院的示範醫院。

中華電於台灣成功執行「原住民離島地區衛生所4G維運及5G網路建設計畫」，結合5G、4G、固網及遠距醫療平台，提供如預約掛號、多訊源視訊會診、會診紀錄及雲端錄影等多項功能，協助山地鄉衛生所建立遠距專科門診，而目前全台已有11處示範應用案例；此次在泰北清萊地區的合作案，除達成「以數位平權提升醫療平權」的目標，也成為複製台灣經驗至海外的最佳實踐。

中華電總經理林昭陽表示，在政府新南向推動一國一中心政策下，醫療機構專責於提供一個國家或地區的醫療服務，中華電將致力推動各類智慧醫療應用，如此次合作案即透過5G的高速率、低延遲等技術特性，協助醫療現場解決多項問題。未來中華電將繼續拓展智慧醫療運用場景，輔以廣結同盟策略，開創新南向新興市場。

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