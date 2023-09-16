萬里人氣山東饅頭也參加 新北市420家工廠拚轉型合法

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為協助未登記工廠就地合法轉型，新北市政府經濟發展局推動改善計畫輔導專班、專人電話追蹤及改善計畫說明會等措施，積極輔導業者，加速合法轉型，目前已進入提交工廠改善計畫及實質改善階段，經發局最近成立中小企業輔導團邀集各領域專家顧問，提供免費諮詢服務及診斷建議，萬里人氣的山東饅頭店也參加，預計2024年3月底前協助420家業者取得改善計畫核定。

經發局長何怡明表示，特定工廠登記取得必須經歷申請納管、提送改善計畫、實質改善及特定工廠登記4個階段。為輔導業者加速通過改善計畫審查，進入實質改善階段，經發局進行多面向協助，例如簡化消防局、農業局審查會辦流程，縮減公文往返及會辦時間；推出優先審查機制，優先協助文件準備完善的業者以最快速度審查進入實質改善階段。

今年5月開辦優先審查機制以來，陸續輔導87家業者加速申請流程，未來將結合新北市中小企業輔導團及優先審查機制，透過手把手的教學，降低文件補正往返時間，只要文件齊備就進入優先審查機制，以一條龍方式協助業者早日合法化。

經發局統計未登記工廠以中小傳統企業居多，例如萬里隱藏版人氣大山東饅頭店的良聯企業，也加入此次未登記工廠輔導措施。饅頭店李老闆說，工廠位於市有土地，改善計畫不知該如何申請，透過參加說明會，由經發局輔導準備文件並協助向農業局取得租賃契約書後，現在已取得改善計畫核定，未來將於配合實質改善後申辦特定工廠登記。

經發局表示，未登記工廠改善計畫經核定後，應依所提計畫進行實質改善，輔導團隊將根據工廠的建物、產業特性、地理區位等需求，給予符合消防安全、建物安全、廢污水處理與排放、水土保持等項目具體改善的建議，如納管工廠導入數位化、低碳等技術或設備，將再協助業者爭取經濟部「納管工廠低碳及智慧化基礎轉型個案補助」，每案最高可獲150萬元補助經費。

經發局在9月12、13日辦理2場中小企業輔導團輔導改善計畫說明會，吸引22家業者參加，經發局表示，未來將辦理12場說明會，歡迎新北轄區已提送工廠改善計畫待補正的業者踴躍報名，相關資訊可撥打新北市中小企業輔導團專線服務電話02-77137380或加入輔導團Line官方帳號@ntpcsme洽詢。