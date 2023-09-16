陸十一長假將至 飯店價較2019年漲5倍 高鐵一票難求

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今年大陸的中秋國慶假期由9月29日至10月6日，共8天。據香港《星島日報》報導，長假首日（29日）的火車票昨天開售，熱度爆表，一票難求。北京、上海、南京等成為熱門目的地，杭州也因為月底辦亞運會而備受青睞。

據鐵路局和民航局預測，今年十一長假全大陸鐵路將發送1.9億人次，另有約2100萬遊客將乘飛機出行。高漲的出遊熱情帶動飯店生意，飯店價格一路飆升，熱門城市飯店預訂量已較2019年同期增長5倍。

昨日高鐵首日開票，詞條「搶票 搶不到」就登上微博熱搜榜首。不少網友在小紅書上抱怨一票難求，留言稱：「失敗，提交訂單的時候搶票軟體崩了」、「剛開始就結束了，中秋回家之路漫漫」。還有多人在評論區求好運，留言：「急急如律令，票來票來！」

據「去哪兒」旅遊平台數據顯示，昨日開賣僅半小時，從北京出發到武漢、西安、鄭州、長沙等多地的車票就已售罄。攜程數據也顯示，黃金周車票開售4小時後，高鐵遊搜索量環比就較前日大增627％。

假期機票預訂也逐漸迎來高峰。大陸民航局運輸司副司長靳軍號透露，長假期間預計將有2100萬名旅客乘坐客機出行。民航部門將日均確保大陸國內客運航班14000班、運輸國內旅客196萬人次，分別比2019年十一假期增長18％、17％。

北京、上海、成都、廣州、重慶、成都、西安、杭州等地是今年國慶出遊熱門目的地。攜程數據顯示，今年十一大陸國內旅遊產品預訂量，較去年同期增長超4倍，其中杭州因為舉辦亞運會，整體訂單預訂量增長超過5倍。

由於放假時間較往常長，本次黃金周長遊市場增長迅速。同程旅行報告指，新疆、西藏、青海、寧夏、黑龍江等以長遊為主的省份相關旅遊產品熱度同比漲幅均超過300％。其中北疆環線、拉薩-林芝、甘南、青海環線等線路受到遊客關注。

飯店民宿生意分外火爆。去哪兒平台上，熱門城市飯店國慶提前預訂量比2019年疫情前增長5倍，民宿預訂量也增長1.5倍。上海、廈門、重慶、大理、麗江多個熱門城市部分經濟型酒店價格已突破千元。