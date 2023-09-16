電價審議會19日登場 餐飲百貨等高壓戶擬取消凍漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者劉千綾、曾智怡】112年第2次電價費率審議會將於19日登場，為抑制通膨，以及燃料成本下降趨勢，電價審議朝不調漲方向研議。但過去兩次電價凍漲或減半調漲產業，若用電成長、營運復甦，擬恢復正常電價，預計百貨、電影院、健身房、餐飲等高壓用戶入列。

經濟部去年7月、今年4月兩度調漲電價，工業大戶一口氣連調15%、17%不等，當時考量疫情衝擊內需，百貨公司、電影院與大型餐飲等行業予以凍漲或是調幅減半措施。

今年以來台灣內需走出疫情陰霾，經濟部官員透露，用電明顯成長的行業，審議會將考慮回歸正常機制。

據台電方案內容，規劃百貨業、電影院、大型餐廳、外燴團膳與大型健身房等類別，研擬補漲去年7月的15%調幅，以兼顧產業公平性；此外，為顧及電價恐牽動物價波動，食品、攤販集中市場擬維持凍漲。

至於今年4月針對紡織業、金屬業等19個產業電價漲幅予以減半，仍維持高壓8.5%、低壓5%的減半調整模式。台電表示，由於製造業表現仍疲軟，這次審議會應不會做調整。

財務部分，根據台電官網財報資料顯示，今年前7月和去年同期相比，在漲電價挹注下，電費收入略增至新台幣3801億元，加上獲得疫後特別條例500億元電費補貼，整體收入增加逾900億元。

不過國際燃料價格續居高檔，除了燃料支出增加318億元，購電支出也增加600多億元至1723億元，收入與支出抵銷之下，前7月稅前虧損仍高達1383億元。