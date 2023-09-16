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日防衛省：山東艦航母太平洋上一天起降60次艦載機

  • 中時即時 藍孝威
日本防衛省：山東艦航母編隊返回南海，太平洋上一天起降60次艦載機。（新華社）
日本防衛省：山東艦航母編隊返回南海，太平洋上一天起降60次艦載機。（新華社）

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據觀察者網報導，日本防衛省統合幕僚監部15日發佈2則「中國海軍艦艇動向」通報，包含其觀測到的山東艦航母編隊與一支驅逐艦編隊的相關訊息。關於山東艦航母編隊的通報中提到，海上自衛隊於9月13日至14日確認到了包含山東號航空母艦在內的多艘中國海軍艦艇組成的編隊，正在太平洋海域航行。在此期間，海自方面觀測到山東艦戰鬥機約40架次、直升機約20架次總計60架次的艦載機起降活動。

在隨後的14日至15日期間，確認到包含航母山東艦的多艘艦艇編隊通過巴士海峽，從太平洋向南海方向航行。海自為進行跟蹤監視和情報蒐集，出動了駐佐世保第1護衛隊群第5護衛隊的村雨型通用驅逐艦DD-109「有明」。

在另一則通報當中，海上自衛隊於9月14日下午8時（北京時間下午7時）許，於琉球群島宮古島東北方向約70公里處確認到正在向北航行的2艘956型導彈驅逐艦（137福州艦、139寧波艦）及1艘052D型導彈驅逐艦（154廈門艦）共3艘中國海軍艦艇。

到9約15日凌晨3時（北京時間凌晨2時）許，又於宮古島東北約90公里處海域上確認到了向北航行的2艘中國海軍052D型導彈驅逐艦（133包頭艦、134紹興艦）。

上述5艦於14日至15日期間通過宮古水道，向北航行返回東海海域，通報中提到，這些艦艇是本月11日，通過宮古水道南下太平洋的8艘中國海軍艦艇中的一部分。海上自衛隊出動了駐下關基地的菅島型掃雷艇MSC-686「宇久島」以及那霸航空基地第5航空群的P-3C反潛巡邏機進行了跟蹤監視。

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