陸8月消費生產數據回暖 房地產繼續惡化

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【中央社台北16日電】中國官方昨天公布8月經濟數據，在消費、工業生產和就業方面有所復甦，但房地產的銷售和投資持續惡化，房價下跌城市也增多。儘管一線城市全面推動「認房不認貸」，但效果尚未反映。

中國國家統計局15日公布，8月，社會消費品零售總額年增4.6%，增幅比7月擴大2.1個百分點；規模以上工業增加值年增4.5%，比上月加快0.8個百分點；全國服務業生產指數年增6.8%，比上月加快1.1個百分點

不過，1至8月，包括全國房地產開發累計投資額、商品房銷售面積等數據繼續年減，僅房屋竣工面積和商品房待售面積兩項數據年增。1至8月份，全國房地產開發投資年減8.8%，減幅比1至7月擴大0.3個百分點。

中國房地產市場不振已逾一年，且近期推出的各種提振措施都還看不出效果。財新網指出，自2022年1月至4月的數據開始，房地產開發投資增速由正轉負，此後累計增速保持跌勢且跌幅逐月擴大。2022年全年，房地產開發投資增速年減10%。2023年1月至8月，全國房地產開發投資額再年減8.8%。

根據國家統計局15日公布的房價變動數據，8月70個大中城市商品住宅銷售價格上漲城市個數繼續減少，各線城市商品住宅銷售價格比上月下跌、比去年同期則有漲有跌。

從一線城市來看，8月份，一線城市新成屋銷售價格與前一個月相比由上月持平轉為下降0.2%，其中北京、廣州和深圳分別月減0.2%、0.3%和0.6%，僅上海月增0.1%。

中古屋方面則只有北京由下跌轉為上漲0.4%，上海、廣州和深圳分別月減0.3%、0.6%和0.2%。

界面新聞引述58安居客研究院院長張波指出，一線城市8月房價下行壓力增大，一旦市場預期確立，市場後續拉動的難度會明顯增大。不過，自8月底開始，對部分人士降低購房門檻的「認房不認貸」政策整體落地，預計9月一線城市房價月增率將會由負轉正。

一線城市房價下行壓力增大，二、三線城市則更甚。統計局數據顯示，8月二線城市新成屋銷售價格月減0.2%，降幅與7月相同；三線城市新成屋銷售價格月減0.4%，降幅比7月擴大0.1個百分點。整體而言，8月份房價指數月減有所擴大。