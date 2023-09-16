林右昌：都更危老重建已核准4283件 開工率近八成

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內政部及各地方政府共同推動的都更及危老重建案件，截至今年8月底，都更有1103件、危老部分是3180件，總計核准共4283件，其中有2447件已申報開工，開工比例達77％。內政部長林右昌16日表示，未來會有更多的案件持續推動及完工，提供一個安全且公共環境品質良好的居住空間讓民眾來入住，也為臺灣的居住環境帶來有正向改變與發展。

「危老＋都更研討會暨博覽會」16日開幕，林右昌陪同總統蔡英文出席。蔡英文致詞時亦提及上述統計數據，並指出，政府近年來從組織面、法制面加速推動，危老都更及重建政策的推動成果豐碩，全台各地及離島的金門、馬祖等地，都有民眾透過危老都更政策，主動申請改善自家的居住安全，要感謝中央與地方及各界的共同投入。

林右昌表示，身為都市計畫專業的部長，很明白都市更新與危老重建政策推動的辛苦，過程中需要中央、地方、民間與民眾的互相溝通，累積足夠信任感後，還必須要結合都計、建築、地政及金融等專業合作，才能使臺灣的都市整體規劃及發展向前邁進及加速提升住宅環境品質。

為推動都更危老相關工作，內政部啟動都更三法的法制作業，包括「都市危險及老舊建築物加速重建條例」的立法，另為鼓勵民眾加入危老重建行列，加速全國危險及老舊建築物的重建，林右昌表示，申請危老重建的案件可享有地價稅及房屋稅減免優惠至116年5月11日止。另「都市更新條例」也完成通案性、全面性的修正，包含程序簡化、獎勵容積明確化、稅賦優惠、危險建築結合代拆等，以有效提升民眾參與意願，促使提升國內建築安全及保護人民的生活品質。